Wer auf der Suche nach einem bezahlbaren Handyvertrag im Telekom-Netz mit viel Datenvolumen ist, hat aktuell gute Karten. Ihr könnt bis zu 60 Prozent sparen, denn sowohl Freenet als auch Crash haben Aktionen mit ordentlich Rabatt am Start.

Tarif im Telekom-Netz: 25 GB & Flats für 11,99 € im Monat

Für nur 11,99 Euro im Monat bekommt ihr bei Crash kurzzeitig einen attraktiven Tarif-Deal (Angebot bei Crash ansehen). Enthalten sind 25 GB LTE-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat im Netz der Telekom. EU-Roaming ist natürlich mit dabei, sodass ihr das Datenvolumen auch im Urlaub verbrauchen könnt. Der Anschlusspreis entfällt ebenfalls, sodass alle Kosten für die Laufzeit von 24 Monaten im Rahmen bleiben.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Crash-Tarife

Netz: Telekom

Allnet- und SMS-Flat

25 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 11,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: entfällt

Datenautomatik: nein

Bei diesem Tarif bekommt ihr im Grunde alles, was ihr braucht. Der einzige Nachteil ist die maximale Geschwindigkeit von 50 MBit/s, die ihr im LTE-Netz der Telekom nutzen könnt. Das sollte in den meisten Fällen vollkommen ausreichen, ist aber natürlich nicht ganz so schnell, wie das 5G-Netz in originalen Telekom-Tarifen. Dafür zahlt ihr bei Crash allerdings auch nur einen Bruchteil und könnt trotzdem das beste deutsche Netz nutzen. Als kleinen Bonus gibt es noch zu sagen, dass VoLTE und eSIM inklusive sind.

Achtung: Das solltet ihr in jedem Fall beachten, bevor ihr einen neuen Handytarif abschließt:

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die nicht zu viel für einen Handyvertrag bezahlen aber trotzdem das Telekom-Netz mit genug LTE-Datenvolumen haben wollen. Ihr bekommt hier ein Rundum-sorglos-Paket im sehr gut ausgebauten Telekom-Netz und das für unter 15 Euro im Monat. Falls euch weniger Datenvolumen ausreicht, hat Crash noch weitere Tarife mit über 50 Prozent Rabatt im Angebot.

