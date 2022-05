Stylische Handys mit allem, was das Herz begehrt, müssen nicht mehr die Welt kosten – vor allem, wenn man in Verbindung mit einem Tarif noch günstiger an sie kommt. Curved hat gerade ein extrem günstiges Tarif-Bundle mit dem Oppo A54 auf Lager. Wir verraten, warum sich das Angebot lohnt.

Oppo A54 mit Zugabe, Allnet-/SMS-Flat & 10 GB LTE

Der Handy-Hersteller Oppo ist hierzulande immer noch ein Geheimtipp, gehört weltweit aber zu den ganz Großen. Die Schwesterfirma von OnePlus ist bekannt für Smartphones der Mittelklasse mit Style-Faktor und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu gehört auch das Oppo A54, welches ihr bei Curved gerade für günstige 9,99 Euro im Monat bekommt. Inklusive ist nicht nur eine SMS-und Telefon-Flat sowie 10 GB LTE-Datenvolumen, sondern auch noch das Oppo Band Sport.

Tarif-Details im Überblick:

Netz: o2

Tarif: Blau Allnet XL

10 GB LTE (max. 25 MBit/s)

(max. 25 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Zum Handy:

Das Oppo A54 bietet viel Leistung für wenig Geld: Es verfügt über ein 90-Hz-LCD-Display mit FHD+-Auflösung, Snapdragon-480-Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher, den man per microSD-Karte erweitern kann. Zu den Highlight-Features zählen außerdem die 48-MP-Quad-Hauptkamera auf der Rückseite, 16-MP-Selfiecam vorne und der große 5.000-mAh-Akku, mit dem selbst Handy-Addicts über den Tag kommen dürften. Für die Preisklasse ebenfalls ungewöhnlich ist das verbaute 5G-Modul, mit dem ihr für die Zukunft gerüstet seid.

Durchgerechnet: Was taugt der Vertrag?

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 9,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 13 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 257,75 Euro Gerätewerte

(aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de) 150 Euro (Handy) + 40 Euro (Tracker) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) 67,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 2,82 Euro Angebot ansehen

Das Oppo A54 5G Smartphone kostet im Einzelkauf laut idealo.de aktuell rund 150 Euro, der Fitnesstracker schlägt mit ca. 40 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den 257,75 Euro Gesamtkosten für den Tarif nach 24 Monaten Mindestlaufzeit ab, bleiben noch 67,75 Euro für den Tarif übrig. Das bedeutet, dass ihr effektiv nur 1,95 Euro pro Monat bezahlt. Ein wirklich gutes Angebot! Zum Vergleich: Als SIM-only-Variante kostet der Tarif ebenfalls 9,99 Euro im Monat. Die Normalkosten für den Tarif rausgerechnet zahlt ihr also für Handy und Fitnesstracker nur die einmalige Zuzahlung von 13 Euro und den Versand in Höhe von 4,99 Euro!

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

