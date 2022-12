Bei Amazon könnt ihr euch aktuell einen außergewöhnlichen QLED-TV von Samsung in zwei verschiedenen Größen zum günstigen Preis sichern. Wer noch auf der Suche nach einem Fernseher der etwas anderen Art ist, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen.

TV-Angebot bei Amazon: Samsung „The Serif“ zum Sparpreis

Wenn ihr einen neuen Fernseher wollt, aber keine Lust auf das handelsübliche 0-8-15-Modell habt, solltet ihr den Samsung-TV „The Serif“ kennen. Neben einem kontrastreichen QLED-Bildschirm und einem matten Display, der für ein Top-Bild ohne störende Reflexionen sorgt, verfügt er zudem über mitgelieferte Standfüße, durch die ihr ihn völlig frei im Raum positionieren könnt und kein TV-Board oder eine Wandhalterung mehr braucht. Damit zieht er garantiert alle Blicke auf sich. Bei Amazon bekommt ihr den stylishen Fernseher in zwei Größen gerade für nur 799 Euro in 43 Zoll (bei Amazon ansehen) oder für 929,26 Euro in 50 Zoll (bei Amazon ansehen) und damit deutlich günstiger als bei anderen Händlern.

Samsung QLED The Serif 43 Zoll Fernseher Statt 1.199 Euro UVP: Samsung-TV mit 43-Zoll-QLED-Display, mattem Display und Quantum-Prozessor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2022 13:11 Uhr

Samsung QLED The Serif 50 Zoll Fernseher Statt 1.399 Euro UVP: Samsung-TV mit 50-Zoll-QLED-Display, mattem Display und Quantum-Prozessor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2022 13:52 Uhr

Amazon: Außergewöhnlicher Samsung QLED-TV stark reduziert

Neben den äußerst stylishen Standfüßen verfügt er auch über NFC und Apple AirPlay 2 und lässt sich dadurch schnell mit Smartphones verbinden. Auch eine Sprachsteuerung via Alexa ist möglich. Das Dolby-Vision-Klangsystem sorgt für satten Sound und zudem sind vier HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Anschlüsse verbaut.

Samsung QLED-TV: Ausstattung im Detail

Modellbezeichnung: GQ43LS01BBUXZG

Displaydiagonale: 43 Zoll / 109 cm oder 50 Zoll / 110,69 cm

Auflösung: 3.840 × 2.160 (4K/UHD)

Panel-Typ: QLED

Betriebssystem: Android

Prozessor: Quantum

Energieeffizienzklasse: G

Anschlüsse: 4× HDMI (1x HDMI 2.1), 2× USB, Digitaler Audioausgang (optisch), Satellitenanschluss, Lan

