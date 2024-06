Preissturz bei Aldi: 4-teiliges Kofferset kostet nur noch die Hälfte

Der nächste Urlaub kommt garantiert: Wer dafür noch ein passendes Kofferset sucht, wird bei Aldi fündig. Der Discounter verkauft ein 4-teiliges Kofferset mit ordentlich Rabatt. Das bietet einige clevere Details, die das Reisen komfortabler und sorgenfreier machen.

Aldi verkauft 4-teiliges Kofferset für 129 Euro

Ob Wochenendtrip oder Langzeiturlaub: Millionen Deutsche planen in diesen Wochen ihre Ferien. Was im Urlaub auf keinen Fall fehlen darf, ist ein gutes Kofferset. Nur so können Kleidung und andere Habseligkeiten sicher transportiert werden. Genau so ein Kofferset bietet Aldi aktuell für 129 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) an.

Anzeige

Hartschalenkoffer-Set 4-teilig, mit gummierten 360-Grad-Rollen, Innenraum frei einteilbar. TSA-Schloss für Sicherheit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 13:14 Uhr

Das 4-teilige Set umfasst Koffer in den Größen S, M, L und XL, wodurch es sich für verschiedene Reiseanforderungen eignet - von Kurztrips bis hin zu längeren Aufenthalten. Die Koffer sind aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff gefertigt und bieten so Schutz, ohne unnötig Gewicht aufzutragen. Der Innenraum ist flexibel gestaltbar und mit hochwertigem Polyester ausgekleidet, sodass empfindliche Kleidungsstücke geschont werden.

Anzeige

Jeder Koffer ist mit vier gummierten Zwillingsrollen ausgestattet, die ein 360-Grad-Rollensystem bilden. Das verspricht leichtes Manövrieren und ein leises Gleiten – etwa, wenn man nachts nach Hause kommt und keinen Krach im Treppenhaus machen möchte. Für weiteren Komfort sorgen die robusten und höhenverstellbaren Teleskopgriffe, die eine ergonomische Handhabung für Reisende unterschiedlicher Größe ermöglichen.

Sicherheit wird durch das integrierte TSA-Zahlenschloss gewährleistet, das einen einfachen, aber effektiven Schutz persönlicher Gegenstände bietet. Zusätzliche Features wie verstärkter Eckenschutz und zwei Tragegriffe erhöhen Haltbarkeit und Funktionalität der Koffer.

Hartschalenkoffer-Set 4-teilig, mit gummierten 360-Grad-Rollen, Innenraum frei einteilbar. TSA-Schloss für Sicherheit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 13:14 Uhr

Für wen lohnt sich das Kofferset bei Aldi?

Dank der vier Größen (S, M, L und XL) deckt das Aldi-Kofferset nahezu alle Reisebedürfnisse ab – egal, ob für Singles, Paare oder auch Familien. Der Preis für das 4-teilige Kofferset geht auf jeden Fall in Ordnung. Wer ein neues Kofferset sucht, kann beim Discounter zuschlagen. Aber aufgepasst: Eine ähnliche Alternative kostet bei Amazon derzeit 10 Euro weniger (jetzt bei Amazon ansehen).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.