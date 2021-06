Der Prime Day 2021 ist da! Am Montag und Dienstag wirft Amazon nur so mit Angeboten um sich schmeißen. Wir sind euer Navigator in dem Meer an echten und vermeintlichen Schnäppchen. GIGA listet die Top-Angebote, laufend aktualisiert!

Prime Day 2021: Das sind die Top-Angebote

Voraussetzung für die Angebote ist, dass ihr Mitglied bei Amazon Prime seid. Neukundinnen und Neukunden können den Dienst mit seinen zahlreichen Vorteilen 30 Tage kostenlos testen und bei Nichtgefallen Prime auch wieder kündigen.

Top 10: Die aktuelle besten Prime-Day-Schnäppchen

Amazon-Aktionen

Tablets + eBook-Reader

TV + Entertainment

Amazon Fire TV Stick 4K für 28,99 Euro statt 59,99 Euro – Streaming-Stick mit Apps, für 4K-TVs geeignet

Smartwatches + Fitness-Tracker

Gaming

Kopfhörer + Headsets

Samsung Galaxy Buds + (Plus) für 62,99 Euro statt 79,99 Euro – True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit hervorragendem Klang, verbesserten Mikrofonen, verschiedene Farben

statt 79,99 Euro – True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit hervorragendem Klang, verbesserten Mikrofonen, verschiedene Farben Jabra Elite 75t für 94,90 Euro statt 179,99 Euro – True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), Stiftung Warentest 04/2020: „gut“ (2,1)

Speicher

Smart Home

PC & Netzwerk

Haushalt + Garten

Software

WISO Steuer-Sparbuch 2021 (Steuerjahr 2020) für 19,19 Euro statt 39,99 Euro – beliebte Steuersoftware für Windows, Testsieger bei CHIP und ComputerBild

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir aufgrund der Amazon-typischen Volatilität bei Preisen und Verfügbarkeiten nicht immer alle Informationen korrekt sein müssen. Während des Prime Days wird diese Liste aber von der GIGA-Redaktion engmaschig überprüft und aktualisiert. Daher lohnt es sich auch, regelmäßig vorbeizuschauen. Legt euch euch gern auch ein Bookmark an, damit ihr kein Angebot verpasst!

Schnäppchen-Tipps rund um den Prime Day 2021 haben wir euch in diesem Video zusammengefasst:

