Der Amazon Prime Day 2021 ist vorbei, doch das Schnäppchenkarussell dreht sich weiterhin. Wer die Prime-exklusive Rabattschlacht verpasst hat oder aufgrund fehlender Mitgliedschaft gar nicht erst mitgemacht hat, kann trotzdem jede Menge Angebote abstauben. GIGA hat die besten After-Prime-Day-Deals zusammengefasst.

Prime Day 2021: Die besten Angebote danach

Egal ob Prime Day oder nicht, ihr bekommt einfach nie genug von Schnäppchen? Oder ihr habt den Prime Day einfach verschlafen? Oder aber: Ihr besitzt gar keine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon und seid deshalb freiwillig leer ausgegangen? Kein Problem, auch andere Online-Shops haben lohnenswerte Aktionen – vor allem um den Prime Day herum. Hier ein Überblick der besten Shopping-Events, die aktuell immer noch großes Sparpotential versprechen:

Saturn Super Sale

Großer Ausverkauf bei Saturn, läuft noch bis 29.06., 19:59 Uhr. Das sind die Highlight-Angebote:

Lenovo Legion Tower 5 Gaming-PC für 849 Euro (statt 999 Euro) dank 150 Euro Direktabzug (Deal-Preis wird erst im Warenkorb angezeigt): Mit 512 GB SSD, 16 GB RAM und GeForce RTX 3060 – ein richtig gutes Schnäppchen, denn allein die Grafikkarte ist schon mindestens 700 Euro wert.

Lenovo Legion Tower 5, Gaming Desktop-PC

Grundig 50 Zoll Fire-Edition-TV für 399 Euro (statt 549 Euro UVP): Solider 50-Zoller von Grundig, perfekt für Amazon Prime Video und andere Streaming-Dienste.

Grundig 50 GUB 7040 Fire TV Edition LED (Flat, Zoll / 126 cm, UHD 4K, SMART TV, Fire Experience)

Xiaomi Redmi 9 für 105 Euro (statt 159,90 Euro): Mit 32 GB internem Speicher und in den Farben Carbon Grey, Ocean Green und Sunset Purple erhältlich.

Xiaomi Redmi 9 32 GB Carbon Grey Dual SIM

Bang & Olufsen On-Ear Kopfhörer für 209 Euro (statt 399 Euro): Bluetooth-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC) und Transparenzmodus. Aus Echtleder und eloxiertem Aluminium und bis zu 30 Stunden Wiedergabedauer.

Bang & Olufsen PLAY H8I, On-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz

DualSense Wireless-Controller Midnight Black für die PS5 + Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) für 99,99 Euro (statt 146,98 Euro): Top Bundle-Angebot für alle, die eine PS5 ergattern konnten und diese um einen 2. Controller plus Top-Game Ratchet & Clank erweitern möchten. Scrollt einfach auf der Produktseite etwas runter, um das Bundle in den Warenkorb packen zu können.

Ratchet & Clank: Rift Apart - [PlayStation 5]

Wenn ihr noch auf der Suche nach einer PlayStation 5 seid, könnte folgendes Angebot von o2 interessant für euch sein:

Samsung Portable SSD T5 Festplatte (extern) für 59 Euro (statt 84,99 Euro): Schnelle externe SSD mit 500 GB Speicherkapazität und edler Optik.

Samsung Portable SSD T5 Festplatte, 500 GB SSD, extern, Blau

Rapoo Tastatur und Maus Set für 17 Euro (Statt 29,99 Euro): Tastatur und Maus können via Bluetooth 3.0, 4.0 verbunden werden und 2,4 GHz sorgen für eine stabile drahtlose Übertragung mit bis zu zehn Metern Reichweite.

Rapoo Multimodus-Kombi-Set 9300M, Tastatur-Maus Set, Schwarz

Canon Pixma TR150 Tintenstrahldrucker für 199 Euro (statt 245,99 Euro): Die Auflösung beim Druck beträgt 4.800 x 1.200 dpi.

Canon Pixma TR150 Tintenstrahl Tintenstrahldrucker WLAN

Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach für 399 Euro (statt 719 Euro): Inklusive drei Gefrierfächern und automatischem Abtauvorgang im Kühlteil.

Bosch KGV 332 LEA Kühlgefrierkombination

Philips Trocken- und Nassrasierer für 199 Euro (statt 249,99 Euro): Mit Dockingstation und Schutzhülle.

Philips Shaver Series 9000 S9987/55 Rasierer

Brother Nähmaschine für 297 Euro (statt 359,99 Euro): Für Einsteiger als auch Fortgeschrittene geeignet. Leicht zu bedienen, 70 Stiche, großer Anschiebetisch, Nadeleinfädler, Geschwindigkeitsregler und automatischem Vernähen.

BROTHER FS70WTx Patchwork Computer-Nähmaschine (43 Watt)

Apple-Aktion bei Saturn

Parallel zum Super Sale hat Saturn noch eine Apple Aktion am Start, allerdings nur noch bis 26.06.2021. Hier sind vor allem die Angebote für das Apple TV interessant:

APPLE TV 4K MQD22FD/A Multimediaplayer

Alle weiteren After-Prime-Day-Angebote von Saturn seht ihr hier:

Samsung EM-Aktion

Ein Produkt kaufen, eines gratis bekommen: Das ist das Motto der aktuellen Samsung-Aktion zur Fußball-EM der Herren, die noch bis Ende Juni läuft. Unter den Zugaben sind unter anderem Galaxy-Smartphones, Tablets, Smartwatches und Kopfhörer. Ihr müsst dafür nicht zwingend bei Samsung shoppen, sondern auch bei MediaMarkt, DeinHandy, Saturn, Amazon oder anderen Shops.

Erfahrt hier mehr zur Samsung-EM-Aktion:

Lidl Online-Angebote

Schon erstaunlich, wie viele Amazon-Angebote auch bei Lidl verfügbar sind – oder umgekehrt? Egal, wer den Prime Day 2021 verpasst hat – oder keine Prime-Mitgliedschaft hat – kann das Shopping-Event zumindest teilweise bei Lidl nachfeiern, mit diesen Deals:

tepro Lavasteingasgrill »Irvine«

Handytarif-Bundle-Angebote

Nicht nur einzelne Geräte, auch Tarif-Bundles sind zum Prime Day reduziert erhältlich. Diese Angebote lohnen sich definitiv mehr, als Device und Tarif separat zu kaufen:

Amazon

Der größte Versandhändler der Welt hat sein Schnäppchenpulver am Prime Day größtenteils verschossen. Wer kein Prime hat, sollte zumindest diese Tricks hier kennen, um am Black Friday 2021 dann so richtig aufzutrumpfen:

