Bereits vor Beginn des Amazon-Prime-Days in der nächsten Woche kontert MediaMarkt-Saturn mit seinen „Special Deals“ die kommenden Angebote des Versandriesen. Dabei erwartet euch eine große Auswahl an Elektronikprodukten zu unschlagbaren Preisen. Wir haben die Angebote genau unter die Lupe genommen und präsentieren euch hier die 10 besten Schnäppchen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

„Special Deals“ bei MediaMarkt-Saturn im Check

Ihr bekommt bei der neuesten Aktion von MediaMarkt-Saturn aktuell wieder reichlich gute Deals (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wir haben die Angebote überprüft, die Preise verglichen und präsentieren euch hier die Highlights. Die Preise gelten nur für registrierte myMediaMarkt bzw. mySaturn Kunden und bringen euch 5fach-Punkte, die ihr später wieder für Einkäufe einlösen könnt. Zudem sind die Angebote von Versandkosten befreit. Aber Achtung: Die Aktion läuft nur bis zum 13. Juli um 23:59 Uhr.



Prime Konter: Die 10 besten Deals bei MediaMarkt-Saturn

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) Statt 379,90 Euro UVP: Android-Smartphone mit 6,67-Zoll-AMOLED-Display, Full-HD-Auflösung, 120 Hz, MediaTek-Dimensity-1080-Prozessor, 8 GB RAM, 50-MP-Triple-Cam und 5.000-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 15:44 Uhr

Philips 55PUS8808/12 (55 Zoll) Statt 1.099 Euro: 4K LED-Ambilight-Fernseher mit Ambilight, 120 Hz Aktualisierungsrate, Google TV 12 und Smart-TV-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 15:56 Uhr

Grundig 55 VCE 223 (55 Zoll) Statt 699 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR, Smart-TV-Funktionen, Android 9 und nativer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 16:00 Uhr

Asus VY249HE-W (23,8 Zoll) Statt 179,90 Euro UVP: Full-HD Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 75 Hz Aktualisierungsrate. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 16:03 Uhr

JBL Charge 4 Statt 179 Euro UVP: Portabler Bluetooth-Lautsprecher mit bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit. Wasserfest. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 15:37 Uhr

Tefal OptiGrill GC705D Statt 309,99 Euro UVP: intelligenter Kontaktgrill mit 6 automatischen Programmen, passt Temperatur + Grillzyklus ans Grillgut an. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 15:54 Uhr

Delonghi Ecam 21.116.B Magnifica S Statt 615 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit 1.450 Watt, 13-stufigem Kegelmahlwerk für schnelle Zubereitung von Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino, heißem Wasser und heißer Milch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 16:09 Uhr

Siemens TP501D09 EQ.500 Classic Statt 999 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit einstellbarem Mahlgrad und Temperatur, Display und Milchaufschäumer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 16:11 Uhr

KitchenAid 5KSM156ECA Statt 749 Euro: Küchenmaschine in Liebensapfelrot mit einer Rührschüsselkapazität von 4,83 Litern und 300 Watt Leistung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 16:10 Uhr

LG GBP62DSNCC1 Serie 6 Statt 999 Euro UVP: Kühlgefrierkombination mit EEK C, 172 kWh/Jahr, Kühlbereich 277 Liter, NoFrost und 0-Grad-Zone. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2023 16:05 Uhr

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

