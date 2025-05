„Princess Charming“ 2025 – Start, Sendetermine und Kandidatinnen

Es wird wieder gedatet: Das Erfolgsformat „Princess Charming“ geht in die nächste Runde. Was ihr über die neue Staffel wissen müsst, verraten wir euch hier.

Wann startet „Princess Charming“ 2025?

Zum fünften Mal zieht eine Gruppe von Frauen gemeinsam in eine Villa, um die Princess Charming für sich zu gewinnen. Das Datingformat wird derzeit in Thailand gedreht. RTL+ kündigte an, dass die neue Staffel von „Princess Charming“ bald verfügbar sein wird.

Einen genauen Starttermin gab die Streamingplattform noch nicht bekannt. Die vierte Staffel startete im Juli letzten Jahres, daher ist es denkbar, dass die fünfte Staffel ebenfalls im Sommer online geht.

Daten wie bei „Princess Charming“? Vor diesen Phänomenen, die wir euch im Video zeigen, solltet ihr euch in Acht nehmen:

Wann sind die Sendetermine von „Princess Charming“ 2025?

Die genauen Sendetermine hat RTL+ noch nicht bekannt gegeben. Da die letzten Folgen von „Princess Charming“ immer mittwochs auf der Streamingplattform online gingen, könnte dieser Senderhythmus weiterhin beibehalten werden. Wie in den Vorjahren auch ist mit zehn Folgen der Show zu rechnen.

Ob die lesbische Datingshow im Free-TV ausgestrahlt wird, ist ebenfalls noch unklar. Staffel drei stand nur RTL+-Kunden zur Verfügung. Alle anderen Staffeln liefen auch auf VOX oder RTLup. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr „Princess Charming“ 2025 auch im Fernsehen schauen könnt, ist also groß.

Wer wird die neue „Princess Charming“?

Zwanzig Frauen wollen sie kennenlernen: Vanessa Borck. Die neue Princess ist keine Unbekannte, denn Nessi, wie ihr Spitzname lautet, hat bereits über 1,4 Millionen Follower auf Instagram. Als „Coupleontour“ wurde die 28-Jährige mit ihrer damaligen Partnerin Ina bekannt.

Beide posteten in den sozialen Netzwerken ihre Reisen, ihren Alltag – und auch die schweren Momente. Denn das Ex-Paar wurde auf eine harte Probe gestellt, als Ina 2022 einen Schlaganfall erlitt – kurz bevor Vanessa die gemeinsame Tochter zur Welt brachte.

Im September 2024 verkündeten Nessi und Ina dann ihre Trennung. Jetzt versucht die Influencerin Vanessa als Princess ihr Glück. Welche Frauen in Thailand um sie kämpfen, ist noch nicht bekannt.