In einem Zug der Deutschen Bahn kann es vorkommen, dass man eine Ansage mit dem Inhalt „PRM Ruf“ hört. Was bedeutet das und hat das Auswirkungen auf die Fahrt?

Hört ihr etwas vom „PRM Ruf“ durch die Lautsprecher im Zug, ist das zunächst kein Grund zur Sorge. In der Regel ist nichts Wildes passiert und man muss auch nicht damit rechnen, dass es zu einer Verspätung kommt.

„PRM Ruf“ im ICE: Das steckt dahinter

„PRM“ ist die Abkürzung für „People with reduced mobility“. Auf Deutsch bedeutet das „mobilitätseingeschränkte Personen“. Die Durchsage kann verschiedene Ursachen haben. Im Zug gibt es höchstwahrscheinlich eine Person mit eingeschränkter Mobilität, etwa einen Rollstuhlfahrer, der Hilfe benötigt. Der „PRM Ruf“ wird zum Beispiel aktiviert, wenn auf der Toilette oder auf Rollstuhlplätzen im Abteil ein Service-Knopf gedrückt wird. Damit wird das Zugpersonal darüber informiert, dass die entsprechende Person ein Anliegen hat, zum Beispiel in Kürze aussteigen will oder ein WC verlassen möchte. Manchmal wird die Durchsage auch aktiviert, wenn man einen entsprechenden Knopf aus Versehen betätigt.

„PRM Ruf“: Hilfe für mobilitätseingeschränkte Personen in der Bahn

Wird der „PRM Ruf“ ausgelöst, ertönen an verschiedenen Stellen im Zug Signaltöne, die das Zugpersonal ebenfalls auf ein entsprechendes Anliegen hinweisen sollen.Durch den PRM-Ruf kann das Zugpersonal zum Beispiel den Ausstieg für betroffene Personen vorbereiten. An Bahnhöfen und Zügen gibt es für Rollstuhlfahrer Ein- und Ausstiegshilfen.

Für Rollstuhlfahrer und andere eingeschränkte Personen bietet die Deutsche Bahn den „Mobilitäts-Service“ an. Das Service-Personal kümmert sich darum, die Reise für Betroffene möglichst angenehm zu gestalten. Damit das klappt, sollten mobilitätseingeschränkte Personen ihre Reise frühzeitig ankündigen.

Der Service hilft bei Unsicherheiten, klärt Fragen und kann sich durch eine zeitig Anmeldung entsprechend auf die Reise vorbereiten, etwa, indem ein Hublift für den Ein- und Ausstieg zur Verfügung gestellt wird. Man erreicht die Service-Zentrale per Telefon oder E-Mail:

Der Mobilitäts-Service ist montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertag von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

