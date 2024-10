Problem im Großstadtdschungel: Dieses Verkehrszeichen stiftet Verwirrung

Wer einen Führerschein hat, sollte die Verkehrsregeln und -zeichen kennen. Trotzdem gibt es Verkehrsschilder, die Verwirrung stiften. Einmal rechts, zweimal links, was will dieses Schild sagen? Wir erklären es euch.

Verkehrsschilder beeinflussen den Verkehr

Verkehrsschilder werden von den Straßenverkehrsbehörden an bestimmten Orten aufgestellt, um den Straßenverkehr zu regeln. Die meisten Verkehrsschilder sind eindeutig und selbst Personen, die keinen Führerschein besitzen, bekannt. Dazu zählen etwa das Stoppzeichen, das Andreaskreuz oder das Einbahnstraßenschild. Manche Schilder hingegen führen selbst bei geübten Autofahrern zu Verwirrung.

Einmal rechts und zweimal links: Blockumfahrung

Zu den Schildern, die für Verwirrung sorgen, gehört sicher das folgende Zeichen. Es stellt einen Pfeil dar, der einmal rechts und zweimal links durch ein kleines Straßennetz führt. Das Schild wird als Blockumfahrung bezeichnet. Wer dieses Schild zum ersten Mal sieht, wird verwirrt sein und die Aufforderung, die das Schild an einen richtet, vielleicht nicht sofort verstehen. Im blödesten Fall verfährt man sich nun und verliert wertvolle Zeit.

Das Schild findet man häufig in Großstädten. (© CopyrightFreePictures / Pixabay)

Die Bedeutung des Schilds ist schlussendlich ganz einfach. An der nächsten Kreuzung ist das Abbiegen in Fahrtrichtung links nicht möglich. Um dennoch auf diese Straße gelangen zu können, muss man entsprechend vorher einmal rechts und dann zweimal links abbiegen. Nun ist man an der kommenden Kreuzung in der Lage, geradeaus zufahren – die Abbiegung nach links ist nicht mehr nötig, dennoch ist man auf der richtigen Straße.

Auch andere Wegesführungen sind möglich

Abhängig von der örtlichen Straßensituation, ist die Kombination aus einmal rechts und zweimal links natürlich nicht die einzige Möglichkeit, eine Umfahrung anzuzeigen. Möglich ist beispielsweise auch an der kommenden Kreuzung dreimal rechts abzubiegen, dann kommt man an der aktuellen Kreuzung in Fahrtrichtung rechts heraus und kann geradeaus fahren, was mit einem Linksabbiegen gleichzusetzen ist.

