Promi Big Brother 2023: Wer musste gehen nach Folge 12?

Die Promi-WG kommt zurück! Auch in diesem Jahr ist „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zu sehen. Wer in der zehnten Folge gehen musste, erfahrt ihr hier.

Fans von Promi-Dramen können sich freuen: Am 20. November 2023 hat eine neue Staffel von „Promi Big Brother“ begonnen. Diese Ausgabe verspricht im Vergleich zu früheren Staffeln einige Besonderheiten. Extra spannend: Mehrere prominente Teilnehmer, die bereits eine gemeinsame, bewegte Vergangenheit haben, werden aufeinandertreffen. Eine weitere Neuheit ist der 24-Stunden-Livestream, der die Bewohner nonstop filmt, sodass den Zuschauern keine Details entgehen. Dieses Feature ist jedoch exklusiv für Abonnenten von Joyn+ verfügbar. Alle anderen können die neuesten Episoden direkt nach der Fernsehausstrahlung auf Joyn streamen.

In dieser neuen Umgebung, die für die Teilnehmer fremd ist, stoßen sie auf Herausforderungen, die ihnen bisher unbekannt waren. Der Container teilt sich in einen luxuriösen Bereich, wo es den Bewohnern an nichts mangelt, und einen schlichten Bereich, der von Mangel geprägt ist. Das Prinzip ist klar: Teilnehmer haben die Chance, durch das Gewinnen von Herausforderungen oder durch die Stimmen der Zuschauer in den luxuriösen Bereich aufzusteigen. Jedoch besteht auch die Gefahr der Eliminierung: Die Teilnehmer nominieren einander, woraufhin das Publikum nach jeder Episode entscheidet, wer gehen muss. Der Gewinner des Finales erhält ein großzügiges Preisgeld von 100.000 Euro.

„Promi Big Brother" Folge 12: Eine wilde Party ist in Gange

Schon zu Beginn der zwölften Episode von „Promi Big Brother" kündigt der große Bruder einen bevorstehenden Rauswurf an. Vorher werfen jedoch alle einen Blick zurück auf die Party der vergangenen Nacht, die für die Prominenten im wahrsten Sinne des Wortes eine Herausforderung war. Dilara betont: „Mein Rücken, meine Gelenke, mein Kopf - alles tut weh. Aber abgesehen davon fühle ich mich fit." Auch die anderen Bewohner leiden unter permanenter Müdigkeit. Iris ist sich sicher: „So extrem wie hier war es noch nie."

Promis testen ihr eigenes Promi-Wissen im Quiz

Haben die Promis im Container Kenntnis über andere Stars und Sternchen? Das müssen sie in einem kleinen Quiz beweisen. Es werden ihnen verschiedene Gesichter gezeigt, die aus den Gesichtern mehrerer Prominenter zusammengesetzt sind. Tatsächlich erkennen sie die meisten Prominenten sofort richtig und erzielen 19 von 21 Punkten.

Diese Kandidaten haben sich 2023 ins Format „Promi Big Brother“ getraut.

Matthias und Yeliz führen ihren Streit fort

Das Verhältnis zwischen Yeliz und Matthias ist aufgrund der Nominierung immer noch stark belastet. Sie treffen sich zur Aussprache und umarmen sich am Ende sogar mit Tränen in den Augen. „Wir haben es geklärt, aber die Enttäuschung sitzt tief", erklärt Matthias. Schließlich könne er nicht sagen, ob er möglicherweise seinen letzten Abend im Container verbringen werde. Auch Iris ist von Yeliz' Nominierung enttäuscht und hätte niemals gedacht, dass sie das tun würde. Auf der anderen Seite beginne sie, Matthias zu mögen. „Wir sind uns ähnlicher als gedacht." Nach der emotionalen Enttäuschung steigt jedoch noch eine Party. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht", schwärmt Peter, der zu Hits wie "99 Luftballons" und "1000 Mal berührt" ausgelassen feierte.

Am Ende steht der Rauswurf an. Zunächst offenbart der große Bruder, dass viele Fans für Marco angerufen haben und er im Container bleiben darf. Somit müssen noch Iris und Matthias ums Weiterkommen zittern. Letztendlich bekommt Iris die wenigsten Zuschauervotings - sie muss von den anderen Bewohnern Abschied nehmen und den Container verlassen. Beim Abschied zeigt sich ihr Ex-Mann Peter sehr gefühlsbetont. Mit Tränen in den Augen hält sich das einstige Pärchen innig in den Armen, ehe Iris aus dem „Promi Big Brother"-Container auszieht.



Diese Promis mussten bisher gehen

Die nachfolgenden Promis mussten den Container bereits verlassen:

Patricia (nach dem Zuschauervoting in Folge 6)

Philo (nach Zuschauer- und Bewohnervoting in Folge 8)

Jürgen (nach Zuschauer- und Bewohnervoting in Folge 9)

Ron (nach Zuschauervoting in Folge 10)

Manuela (nach Zuschauervoting in Folge 11)

Iris (nach Zuschauervoting in Folge 12)

Die Sendezeiten von „Promi Big Brother“ 2023

PBB umfasst in diesem Jahr voraussichtlich 15 Folgen. Seit dem 18. November 2023 gibt es außerdem einen 24-Stunden-Livestream. Fans der Sendung können also rund um die Uhr sehen, was die Kandidaten machen. Unsere Liste zeigt euch alle Sendezeiten:

Montag, 20. November ab 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:55 Uhr)

Dienstag, 21. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 22:15 Uhr)

Mittwoch, 22. November, 23:00 Uhr (Late Night Show ab 00:25 Uhr)

Donnerstag, 23. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Freitag, 24. November, 22:55 Uhr (Late Night Show ab 00:20 Uhr)

Samstag, 25. November, 23:30 Uhr (Late Night Show ab 00:55 Uhr)

Sonntag, 26. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Montag, 27. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:55 Uhr)

Dienstag, 28. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 22:20 Uhr)

Mittwoch, 29. November, 23:00 Uhr (Late Night Show ab 00:30 Uhr)

Donnerstag, 30. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Freitag, 1. Dezember, 23:55 Uhr (Late Night Show ab 1:25 Uhr)

Samstag, 2. Dezember, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Sonntag, 3. Dezember, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:50 Uhr)

Montag, 4. Dezember, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:35 Uhr)

Das sind die Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ 2023

Im Mittelpunkt der TV-Show stehen die Promis, die sich auch mal schnell in die Haare kriegen können, aber auch Spaß und schöne Emotionen bereiten. Diese Promis sind in der diesjährigen Staffel dabei:

Das ist das Moderationsduo von „Promi Big Brother“ 2023

Seit 2018 wird die TV-Show von Jochen Schropp und Marlen Lufen moderiert. Auch in diesem Jahr moderieren die beiden die Show wieder mit Empathie und Kompetenz.

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++