Promi Big Brother 2023: Wer musste gehen nach Folge 13?

Die Promi-WG kommt zurück! Auch in diesem Jahr ist „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zu sehen. Wer in der zehnten Folge gehen musste, erfahrt ihr hier.

Fans von Promi-Dramen können sich freuen: Am 20. November 2023 hat eine neue Staffel von „Promi Big Brother“ begonnen. Diese Ausgabe verspricht im Vergleich zu früheren Staffeln einige Besonderheiten. Extra spannend: Mehrere prominente Teilnehmer, die bereits eine gemeinsame, bewegte Vergangenheit haben, werden aufeinandertreffen. Eine weitere Neuheit ist der 24-Stunden-Livestream, der die Bewohner nonstop filmt, sodass den Zuschauern keine Details entgehen. Dieses Feature ist jedoch exklusiv für Abonnenten von Joyn+ verfügbar. Alle anderen können die neuesten Episoden direkt nach der Fernsehausstrahlung auf Joyn streamen.

In dieser neuen Umgebung, die für die Teilnehmer fremd ist, stoßen sie auf Herausforderungen, die ihnen bisher unbekannt waren. Der Container teilt sich in einen luxuriösen Bereich, wo es den Bewohnern an nichts mangelt, und einen schlichten Bereich, der von Mangel geprägt ist. Das Prinzip ist klar: Teilnehmer haben die Chance, durch das Gewinnen von Herausforderungen oder durch die Stimmen der Zuschauer in den luxuriösen Bereich aufzusteigen. Jedoch besteht auch die Gefahr der Eliminierung: Die Teilnehmer nominieren einander, woraufhin das Publikum nach jeder Episode entscheidet, wer gehen muss. Der Gewinner des Finales erhält ein großzügiges Preisgeld von 100.000 Euro.

„Promi Big Brother" Folge 13: Matthias fällt (wieder) unangenehm auf

Nachdem Matthias die Nominierung erfolgreich überstanden hat, kommt es zu erneuten Reibereien. Der Reality-Star schaut Yeliz bedeutungsvoll an und sagt: „Im Leben begegnet man sich immer zweimal." Yeliz ist verwundert und fragt sich im Gespräch mit Dilara: „Wie kann ein Mensch so gemein sein?" Später hat Matthias die Möglichkeit, drei Gegenstände aus seinem Koffer zu holen. Er wählt seinen Rasierer und sein Deo aus, um „wieder wie ein normaler Mensch zu riechen."

Dann steht auch noch ein Amtswechsel im Container bevor: Dilara wird ihr Amt als Containerchefin niederlegen müssen. Alle Bewohner stehen zur Wahl und die Entscheidung darüber, wer der neue Containerchef wird, liegt bei den Bewohnern. Die Mehrheit wählt Paulina, die bereits einmal Containerchefin war. Am Ende der Sendung hat Paulina sogar die Möglichkeit, eine sehr bedeutende Entscheidung zu treffen: Sie erhält eine Schärpe und könnte sich damit selbst ins Finale bringen! Doch sie glaubt, dass sie es auch aus eigener Kraft schaffen kann und entscheidet sich stattdessen dafür, einem anderen Bewohner eine Freude zu machen. Ihre Wahl fällt auf Matthias, der dadurch direkt sein Finalticket erhält und vor Glück erstmal sprachlos ist.

Diese Kandidaten haben sich 2023 ins Format „Promi Big Brother“ getraut.

Peter denkt über Iris Auszug nach

Selten haben die Zuschauer*innen Peter Klein bei „Promi Big Brother" so aufgelöst erlebt! Nach dem Abschied von seiner Ex-Frau kämpfte der 56-Jährige mit den Tränen und spricht im Sprechzimmer sehr emotional über sie. Er gibt ihre Abschiedsworte ‘Es wird alles gut’ wieder, um anschließend einen vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft zu wagen. Zwar hätten sie die letzten Monate beinahe nur Krieg gegeneinander geführt, aber jetzt im Container sei ihm Iris auch ihrerseits ein wenig entgegengekommen. Daher hofft er, dass die kommende Zeit besser wird und sie jetzt eine Basis gefunden haben, um miteinander auszukommen.

Neue Nominierungen und ein Exit

Später sind die Bewohner erneut gefordert. Sie müssen über die Nominierungen abstimmen und haben insgesamt zwei Stimmen zur Wahl. Nach allen Abstimmungen müssen sich Peter und Dominik dem Voting der Zuschauer*innen stellen. Dominik bekommt die wenigsten Stimmen und muss den Container sofort verlassen. Seinen Auszug nimmt der Ex-Bachelor gelassen auf. Er habe viel Zeit zum Reflektieren gehabt und freue sich nun darauf, seine Partnerin wiederzusehen. Und eine Sache, die Haferflocken, werde er „definitiv nicht vermissen."

Diese Promis mussten bisher gehen

Die nachfolgenden Promis mussten den Container bereits verlassen:

Patricia (nach dem Zuschauervoting in Folge 6)

Philo (nach Zuschauer- und Bewohnervoting in Folge 8)

Jürgen (nach Zuschauer- und Bewohnervoting in Folge 9)

Ron (nach Zuschauervoting in Folge 10)

Manuela (nach Zuschauervoting in Folge 11)

Iris (nach Zuschauervoting in Folge 12)

Dominik (nach Zuschauervoting in Folge 13)

Die Sendezeiten von „Promi Big Brother“ 2023

PBB umfasst in diesem Jahr voraussichtlich 15 Folgen. Seit dem 18. November 2023 gibt es außerdem einen 24-Stunden-Livestream. Fans der Sendung können also rund um die Uhr sehen, was die Kandidaten machen. Unsere Liste zeigt euch alle Sendezeiten:

Montag, 20. November ab 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:55 Uhr)

Dienstag, 21. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 22:15 Uhr)

Mittwoch, 22. November, 23:00 Uhr (Late Night Show ab 00:25 Uhr)

Donnerstag, 23. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Freitag, 24. November, 22:55 Uhr (Late Night Show ab 00:20 Uhr)

Samstag, 25. November, 23:30 Uhr (Late Night Show ab 00:55 Uhr)

Sonntag, 26. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Montag, 27. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:55 Uhr)

Dienstag, 28. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 22:20 Uhr)

Mittwoch, 29. November, 23:00 Uhr (Late Night Show ab 00:30 Uhr)

Donnerstag, 30. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Freitag, 1. Dezember, 23:55 Uhr (Late Night Show ab 1:25 Uhr)

Samstag, 2. Dezember, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Sonntag, 3. Dezember, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:50 Uhr)

Montag, 4. Dezember, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:35 Uhr)

Das sind die Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ 2023

Im Mittelpunkt der TV-Show stehen die Promis, die sich auch mal schnell in die Haare kriegen können, aber auch Spaß und schöne Emotionen bereiten. Diese Promis sind in der diesjährigen Staffel dabei:

Das ist das Moderationsduo von „Promi Big Brother“ 2023

Seit 2018 wird die TV-Show von Jochen Schropp und Marlen Lufen moderiert. Auch in diesem Jahr moderieren die beiden die Show wieder mit Empathie und Kompetenz.

