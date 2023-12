Promi Big Brother 2023: Wer musste gehen nach Folge 14?

Die Promi-WG kommt zurück! Auch in diesem Jahr ist „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zu sehen. Wer in der zehnten Folge gehen musste, erfahrt ihr hier.

Fans von Promi-Dramen können sich freuen: Am 20. November 2023 hat eine neue Staffel von „Promi Big Brother“ begonnen. Diese Ausgabe verspricht im Vergleich zu früheren Staffeln einige Besonderheiten. Extra spannend: Mehrere prominente Teilnehmer, die bereits eine gemeinsame, bewegte Vergangenheit haben, werden aufeinandertreffen. Eine weitere Neuheit ist der 24-Stunden-Livestream, der die Bewohner nonstop filmt, sodass den Zuschauern keine Details entgehen. Dieses Feature ist jedoch exklusiv für Abonnenten von Joyn+ verfügbar. Alle anderen können die neuesten Episoden direkt nach der Fernsehausstrahlung auf Joyn streamen.

In dieser neuen Umgebung, die für die Teilnehmer fremd ist, stoßen sie auf Herausforderungen, die ihnen bisher unbekannt waren. Der Container teilt sich in einen luxuriösen Bereich, wo es den Bewohnern an nichts mangelt, und einen schlichten Bereich, der von Mangel geprägt ist. Das Prinzip ist klar: Teilnehmer haben die Chance, durch das Gewinnen von Herausforderungen oder durch die Stimmen der Zuschauer in den luxuriösen Bereich aufzusteigen. Jedoch besteht auch die Gefahr der Eliminierung: Die Teilnehmer nominieren einander, woraufhin das Publikum nach jeder Episode entscheidet, wer gehen muss. Der Gewinner des Finales erhält ein großzügiges Preisgeld von 100.000 Euro.

„Promi Big Brother" Folge 14: Alle gehen einkaufen

Das ist wirklich eine Premiere in dieser Staffel! Die Bewohner haben sich in einem Spiel ihr "Essensgeld" verdient und können nun im Penny unglaubliche 180 Euro auf den Kopf kloppen! Im Gegensatz zu früher dürfen diesmal nicht nur einzelne Bewohner, sondern alle gemeinsam einkaufen gehen! Daher landen neben den "üblichen Verdächtigen" auch exzentrische Lebensmittel wie beispielsweise Bier und Chips im Korb. Allerdings ist die Freude über die getätigten Einkäufe von kurzer Dauer..

Yeliz und Dilara schießen gegen Paulina

Paulinas Entscheidung, Matthias mit der goldenen Schärpe ins Finale zu schicken, sorgt im Container für Unmut. Da Dilara und Yeliz beide felsenfest ihr „Frauen-Trio" im Finale sehen wollten, sind sie von Paulinas Wahl enttäuscht. Yeliz vertritt sogar die Ansicht, dass Paulina hinter ihrem Rücken ein falsches Spiel spiele. Ähnlich sieht es Dilara, die im Gespräch mit Yeliz sogar preisgibt, nicht mehr zu wissen, wem sie noch vertrauen könne.

Offene Nominierungen vor dem Finale

Unmittelbar vor dem Finale ruft der große Bruder zur offenen Nominierung in der Arena auf. Zuerst müssen dort alle Bewohner einen anderen auf der Tafel nominieren und die Wahl dann offen vortragen. Zuerst ist der bereits im Finale stehende Reality-Star Matthias an der Reihe, der noch immer von Yeliz enttäuscht ist und sie nominiert. Es folgen Peter, der Paulina nominiert, und Dilara, die ebenfalls für Paulina stimmt. Marco hingegen wirft Dilara „Lügen" vor und ist der Meinung, dass die Influencerin ihr Gesicht verloren habe. Schlussendlich ist es Paulina, die mit ihrer Wahl alle überrascht: Sie stimmt wie angekündigt nicht für Dilara, sondern für Peter. Bei ihnen beiden „stimmt die Chemie einfach nicht", begründet sie ihre Wahl. Zum Schluss wird es spannend: Nach dem Voting der Zuschauer stehen die Finalisten fest! Matthias, Marco, Paulina, Peter und Yeliz stehen im Finale! Dilara hat die wenigsten Stimmen bekommen und muss den Container verlassen.

Diese Promis mussten bisher gehen

Die nachfolgenden Promis mussten den Container bereits verlassen:

Patricia (nach dem Zuschauervoting in Folge 6)

Philo (nach Zuschauer- und Bewohnervoting in Folge 8)

Jürgen (nach Zuschauer- und Bewohnervoting in Folge 9)

Ron (nach Zuschauervoting in Folge 10)

Manuela (nach Zuschauervoting in Folge 11)

Iris (nach Zuschauervoting in Folge 12)

Dominik (nach Zuschauervoting in Folge 13)

Dilara (nach Zuschauervoting in Folge 14)

Die Sendezeiten von „Promi Big Brother“ 2023

PBB umfasst in diesem Jahr voraussichtlich 15 Folgen. Seit dem 18. November 2023 gibt es außerdem einen 24-Stunden-Livestream. Fans der Sendung können also rund um die Uhr sehen, was die Kandidaten machen. Unsere Liste zeigt euch alle Sendezeiten:

Montag, 20. November ab 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:55 Uhr)

Dienstag, 21. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 22:15 Uhr)

Mittwoch, 22. November, 23:00 Uhr (Late Night Show ab 00:25 Uhr)

Donnerstag, 23. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Freitag, 24. November, 22:55 Uhr (Late Night Show ab 00:20 Uhr)

Samstag, 25. November, 23:30 Uhr (Late Night Show ab 00:55 Uhr)

Sonntag, 26. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Montag, 27. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:55 Uhr)

Dienstag, 28. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 22:20 Uhr)

Mittwoch, 29. November, 23:00 Uhr (Late Night Show ab 00:30 Uhr)

Donnerstag, 30. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Freitag, 1. Dezember, 23:55 Uhr (Late Night Show ab 1:25 Uhr)

Samstag, 2. Dezember, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Sonntag, 3. Dezember, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:50 Uhr)

Montag, 4. Dezember, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:35 Uhr)

Das sind die Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ 2023

Im Mittelpunkt der TV-Show stehen die Promis, die sich auch mal schnell in die Haare kriegen können, aber auch Spaß und schöne Emotionen bereiten. Diese Promis sind in der diesjährigen Staffel dabei:

Das ist das Moderationsduo von „Promi Big Brother“ 2023

Seit 2018 wird die TV-Show von Jochen Schropp und Marlen Lufen moderiert. Auch in diesem Jahr moderieren die beiden die Show wieder mit Empathie und Kompetenz.

