Promi Big Brother 2023: Wer musste gehen nach Folge 7?

Die Promi-WG kommt zurück! Auch in diesem Jahr ist „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zu sehen. Wer in der siebten Folge gehen musste, erfahrt ihr hier.

Fans von Promi-Dramen können sich freuen: Am 20. November 2023 hat eine neue Staffel von „Promi Big Brother“ begonnen. Diese Ausgabe verspricht im Vergleich zu früheren Staffeln einige Besonderheiten. Extra spannend: Mehrere prominente Teilnehmer, die bereits eine gemeinsame, bewegte Vergangenheit haben, werden aufeinandertreffen. Eine weitere Neuheit ist der 24-Stunden-Livestream, der die Bewohner nonstop filmt, sodass den Zuschauern keine Details entgehen. Dieses Feature ist jedoch exklusiv für Abonnenten von Joyn+ verfügbar. Alle anderen können die neuesten Episoden direkt nach der Fernsehausstrahlung auf Joyn streamen.

In dieser neuen Umgebung, die für die Teilnehmer fremd ist, stoßen sie auf Herausforderungen, die ihnen bisher unbekannt waren. Der Container teilt sich in einen luxuriösen Bereich, wo es den Bewohnern an nichts mangelt, und einen schlichten Bereich, der von Mangel geprägt ist. Das Prinzip ist klar: Teilnehmer haben die Chance, durch das Gewinnen von Herausforderungen oder durch die Stimmen der Zuschauer in den luxuriösen Bereich aufzusteigen. Jedoch besteht auch die Gefahr der Eliminierung: Die Teilnehmer nominieren einander, woraufhin das Publikum nach jeder Episode entscheidet, wer gehen muss. Der Gewinner des Finales erhält ein großzügiges Preisgeld von 100.000 Euro.

Dieser Promi verlässt „Promi Big Brother“ in der siebten Folge

Nach sechs Folgen, in denen täglich Nominierungen stattfanden, stand fest, dass ein Promi das Format verlassen muss. Iris Klein, Matthias Mangiapane, Paulina Ljubas, Patricia Blanco und Ron Bielecki waren bis zu diesem Zeitpunkt auf der Ausscheidungsliste. Schließlich fiel die Entscheidung der Zuschauer auf Patricia Blanco, und so musste sie vorzeitig ihren Aufenthalt im Container beenden. Trotz ihrer Bemühungen, insbesondere im Spiel „Ständerball“, konnte sie die Zuschauer nicht für sich gewinnen. Patricia, die Tochter von Roberto Blanco, zeigte sich bei ihrem Gespräch mit den Moderatoren nach dem Auszug entspannt und äußerte sich positiv über ihre Zeit im Container, denn sie habe sich sehr wohlgefühlt.

Containerchefin Paulina wird abgelöst

In der siebten Folge wird beschlossen, dass Paulina als Containerchefin von Manuela Wisbeck ersetzt wird. Manuela, die bisher nicht besonders aufgefallen war, zeigt sich begeistert über ihre neue Rolle. Bald darauf erhält sie die Gelegenheit, ihre Führungsstärke zu demonstrieren, indem sie im Penny einkaufen geht. Zum Schluss können die Teilnehmer, auch ohne einen Spielsieg, ihr eigenes Essen zubereiten. Statt der üblichen leichten Kost genießen sie dieses Mal eine sättigende Mahlzeit aus vielen Kartoffeln und Brühe.

Diese Kandidaten haben sich 2023 ins Format „Promi Big Brother“ getraut.

Der neue Containerchef Marco

In der neuesten Wendung des Containerdramas wird Marco durch eine Publikumsabstimmung zum Anführer erkoren. Mit besonderen Privilegien ausgestattet, die ihm vom „großen Bruder“ verliehen werden, erhält er die Macht, drei Mitbewohner – einschließlich sich selbst – von der Exitliste zu entfernen. Nach reiflicher Überlegung trifft Marco seine Wahl: Manuela, Dominik und Matthias. Interessanterweise entscheidet er sich dagegen, sich selbst von der Liste zu streichen, und setzt sich somit weiterhin dem Risiko eines Ausscheidens aus.

Diese Promis sind vom Exit geschützt

Drei Kandidaten sind momentan geschützt und müssen sich keine Sorgen um einen möglichen Auszug machen.

Matthias

Manuela

Dominik

Diese Promis mussten bisher gehen

Die nachfolgenden Promis mussten den Container bereits verlassen:

Patricia (nach dem Zuschauervoting in Folge 6)

Die Sendezeiten von „Promi Big Brother“ 2023

PBB umfasst in diesem Jahr voraussichtlich 15 Folgen. Seit dem 18. November 2023 gibt es außerdem einen 24-Stunden-Livestream. Fans der Sendung können also rund um die Uhr sehen, was die Kandidaten machen. Unsere Liste zeigt euch alle Sendezeiten:

Montag, 20. November ab 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:55 Uhr)

Dienstag, 21. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 22:15 Uhr)

Mittwoch, 22. November, 23:00 Uhr (Late Night Show ab 00:25 Uhr)

Donnerstag, 23. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Freitag, 24. November, 22:55 Uhr (Late Night Show ab 00:20 Uhr)

Samstag, 25. November, 23:30 Uhr (Late Night Show ab 00:55 Uhr)

Sonntag, 26. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Montag, 27. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:55 Uhr)

Dienstag, 28. November, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 22:20 Uhr)

Mittwoch, 29. November, 23:00 Uhr (Late Night Show ab 00:30 Uhr)

Donnerstag, 30. November, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Freitag, 1. Dezember, 23:55 Uhr (Late Night Show ab 1:25 Uhr)

Samstag, 2. Dezember, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:45 Uhr)

Sonntag, 3. Dezember, 22:15 Uhr (Late Night Show ab 23:50 Uhr)

Montag, 4. Dezember, 20:15 Uhr (Late Night Show ab 23:35 Uhr)

Das sind die Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ 2023

Im Mittelpunkt der TV-Show stehen die Promis, die sich auch mal schnell in die Haare kriegen können, aber auch Spaß und schöne Emotionen bereiten. Diese Promis sind in der diesjährigen Staffel dabei:

Das ist das Moderationsduo von „Promi Big Brother“ 2023

Seit 2018 wird die TV-Show von Jochen Schropp und Marlen Lufen moderiert. Auch in diesem Jahr moderieren die beiden die Show wieder mit Empathie und Kompetenz.

