„Prominent getrennt“ 2025: Wer muss in Folge 8 gehen?

Ihr mögt Probleme, wenn es nicht eure eigenen sind? „Prominent getrennt“ geht in eine neue Runde. Wir stellen euch die Teilnehmer der vierten Staffel.

Wie viele Folgen wird es geben? Sendetermine für Staffel 4

Wer feiert ein Comeback und wer macht Stress? Das sehen wir ab dem 1. Juli 2025 bei RTL+. Damit ließ Staffel 4 auf sich warten: 2024 fiel der Startschuss bereits im April 2024. Am 1. Juli 2025 könnt ihr direkt mit den ersten beiden von insgesamt elf Folgen starten. Danach gibt es jeden Dienstag ab 00:00 Uhr eine neue Folge. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1 : Dienstag, 1. Juli 2025

: Dienstag, 1. Juli 2025 Folge 2 : Dienstag, 1. Juli 2025

: Dienstag, 1. Juli 2025 Folge 3 : Dienstag, 8. Juli 2025

: Dienstag, 8. Juli 2025 Folge 4 : Dienstag, 15. Juli 2025

: Dienstag, 15. Juli 2025 Folge 5 : Dienstag, 22. Juli 2025

: Dienstag, 22. Juli 2025 Folge 6 : Dienstag, 29. Juli 2025

: Dienstag, 29. Juli 2025 Folge 7 : Dienstag, 5. August 2025

: Dienstag, 5. August 2025 Folge 8 : Dienstag, 12. August 2025

: Dienstag, 12. August 2025 Folge 9 : Dienstag, 19. August 2025

: Dienstag, 19. August 2025 Folge 10 : Dienstag, 26. August 2025

: Dienstag, 26. August 2025 Folge 11: Dienstag, 26. August 2025

Wer ist raus nach Folge 8 bei „Prominent getrennt“?

In der aktuellen Folge von „Prominent getrennt“ kocht die Stimmung über, und einige Ex-Paare geraten an den Rand der Eskalation. Besonders dramatisch ist die Situation zwischen Jonny Jaspers und Laura Peuker, die während ihrer gemeinsamen Zeit zu zweit heftig aneinandergeraten. Dabei wirft Laura ihm nicht nur Betrug vor, sondern auch vor, ihre Zukunftspläne zunichtegemacht zu haben. Die Emotionen schlagen hoch, und Jonny fühlt sich so überwältigt, dass er das Gespräch abrupt beenden möchte. „Ich kann das nicht, ich möchte mich nicht dir gegenüber so verhalten. Ich liebe dich immer noch und mir tut das weh, dass wir uns so verhalten. Mich macht das kaputt“, gesteht Jonny offen.

Doch Laura kontert scharf: Er müsse endlich mit ihr abschließen. Und sie setzt noch einen drauf, indem sie ihm offenbart, nach ihrer Trennung etwas mit einem Mann aus Jonnys Fußballteam gehabt zu haben. Die Spannungen erreichen ihren Höhepunkt, als Laura nach ihrer Rückkehr in die Villa sein Bett mit einem Bezug bezieht, auf dem die Worte „Fremdgeher“ und „Arschloch“ prangen. Das ist für Jonny der Trigger, der das Fass zum Überlaufen bringt: Er rast völlig aus, holt Bilder von den Wänden und randaliert heftig.

Überraschender Exit sprengt eine Allianz

Am Abend herrscht zunächst eine angespannte Atmosphäre, denn bei der Nominierung liegen zwei Pärchen gleichauf: Justyna und Adrian sowie Jannik und Yeliz haben die meisten Stimmen erhalten. Doch dann schlägt Felix unerwartet zu – mit seiner Stimme versetzt er dem Team Jannik und Yeliz den Dolchstoß. Sie müssen die Villa bereits am nächsten Tag verlassen.

Das sind die Ex-Paare bei „Prominent getrennt“ 2025

Marco & Christina

Marco Cerullo und Christina Grass stammen aus dem Bachelor-Universium. (© RTL)

Marco Cerullo und Christina Grass lernten sich 2019 bei „Bachelor in Paradise“ kennen. Schon 2020 gab es nach einem öffentlichen Heiratsantrag, gefolgt von einer kurzzeitigen Trennung. Beide fanden wieder zueinander und kauften ein Haus. Doch nach reichlich Umzugs- und Renovierungsstress verkündeten Marco und Christina im Sommer 2024 endgültig das Beziehungsaus. Für das Reality-TV-Format haben sie sich vorgenommen, als starkes Team den Sieg zu holen.

Jana & Sidar

Ob Jana und Sidar wieder zueinander finden werden? (© RTL)

Schon bei „Are You The One“ war es zwischen ihnen kompliziert: Jana Klein und Sidar Sahin wurden dennoch nach der Datingshow ein Paar. Sidar war bei der Show „Make Love, Fake Love“ zu sehen und wollte Yeliz Koc erobern. Obwohl Jana und Sidar bereits zusammengezogen waren, folgte im August 2024 die Trennung. Es kam zu einem großen Streit und die beiden wollen bei „Prominent getrennt“ die Streitigkeiten klären.

Alan & Pamela

Alan möchte trotz der Differenzen alles bei der Reality-TV-Show geben. (© RTL)

Bei „Bachelor in Paradise“ knisterte es zwischen Pamela Ghazal und Alan Wey, der in der Schweiz als Bachelor die Rosen verteilte. Die Beziehung hielt jedoch nur kurz. Zahlreiche Streitigkeiten sorgten dafür, dass das Paar getrennte Wege ging, obwohl beide immer noch Gefühle füreinander haben. Pam hofft, dass es bei „Prominent getrennt“ zu einer Aussprache kommt. Ob beide wieder zueinander finden werden?

Yeliz & Jannik

Ob sich Yeliz und Jannik versöhnen können? (© RTL)

Jannik Kontalis ist der Gewinner von „Make Love, Fake Love“. Dort eroberte er das Herz von Yeliz Koc. Was folgte, war eine On-Off-Beziehung und damit verbunden auch Fremdgehgerüchte. Es kam zu zahlreichen Sticheleien auf Social Media. Doch eine Versöhnung steht noch aus. Ob sie sich bei der Reality-TV-Show wieder annähern können?

Laura & Jonny

Kann das fehlende Vertrauen wiederhergestellt werden? (© RTL)

Laura Peuker ist vielen noch als die Verführerin von Marc Robin bei „Temptation Island“ in Erinnerung. Auch Jonny Jaspers war in der Staffel als Verführer am Start. Beide fanden im Sommer 2022 zueinander, trennten sich aber im folgendem Herbst aber. Bei „Ex on the Beach“ fanden Laura und Jonny wieder zueinander und es gab sogar Hochzeitspläne für 2025. Doch durch fehlendes Vertrauen ging auch dieser Beziehungsversuch in die Brüche. Bei „Prominent getrennt“ möchte Laura die Situation klären. Aber ob Jonny das auch will?

Jennifer & Nico

Fremdgehgerüchte auf beiden Seiten feuerten den Rosenkrieg an. (© RTL)

Zusammen haben Jennifer Iglesias und Nico Müller 2022 „Love Island“ gewonnen. Was als harmonische Beziehung begann, endete in einem öffentlichen Rosenkrieg. Dieser ist bis heute nicht beigelegt. Ob sie die offenen Rechnungen miteinander bei dem Reality-TV-Format klären können?

Ariel & Giuliano

Für das Wohl der gemeinsamen Tochter möchte Giuliano Dinge klären. (© RTL)

Bei „Love Fool“ mussten Ariel und Guiliano Hediger sich als Singles ausgeben – Eifersucht und Drama inklusive. Doch das Paar überstand die Show und bekam im April 2024 sogar Nachwuchs zusammen. Kurz darauf gaben beide bekannt, dass sie sich getrennt haben. Heute ist der Kontakt auf ein Minimum reduziert, sodass dieser nur in Verbindung mit ihrer Tochter besteht. Giuliano will die Reality-TV-Show dafür nutzen, um eine neutrale Ebene zu erreichen.

Felix & Babu

Zwischen Felix und Babu herrscht Funkstille. (© RTL)

Felix Davidson ist als Verführer von „Temptation Island“ 2022 bekannt, während Babu bei „Beauty & the Nerd“ mitgemacht hat. Obwohl beide glaubten, die große Liebe ineinander gefunden zu haben, trennten sie sich kurz vor einem geplanten Urlaub in Afrika. Grund war ein Streit, der zum Ende der Beziehung führte. Babu möchte bei dem Reality-TV-Format noch einige Dinge klären und stimmt mit Felix überein, dass sie es als Team weit schaffen können.