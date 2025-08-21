„Prominent getrennt“ 2025: Wer muss in Folge 9 gehen?

Ihr mögt Probleme, wenn es nicht eure eigenen sind? „Prominent getrennt“ geht in eine neue Runde. Wir stellen euch die Teilnehmer der vierten Staffel.

Wie viele Folgen wird es geben? Sendetermine für Staffel 4

Wer feiert ein Comeback und wer macht Stress? Das sehen wir ab dem 1. Juli 2025 bei RTL+. Damit ließ Staffel 4 auf sich warten: 2024 fiel der Startschuss bereits im April 2024. Am 1. Juli 2025 könnt ihr direkt mit den ersten beiden von insgesamt elf Folgen starten. Danach gibt es jeden Dienstag ab 00:00 Uhr eine neue Folge. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1 : Dienstag, 1. Juli 2025

: Dienstag, 1. Juli 2025 Folge 2 : Dienstag, 1. Juli 2025

: Dienstag, 1. Juli 2025 Folge 3 : Dienstag, 8. Juli 2025

: Dienstag, 8. Juli 2025 Folge 4 : Dienstag, 15. Juli 2025

: Dienstag, 15. Juli 2025 Folge 5 : Dienstag, 22. Juli 2025

: Dienstag, 22. Juli 2025 Folge 6 : Dienstag, 29. Juli 2025

: Dienstag, 29. Juli 2025 Folge 7 : Dienstag, 5. August 2025

: Dienstag, 5. August 2025 Folge 8 : Dienstag, 12. August 2025

: Dienstag, 12. August 2025 Folge 9 : Dienstag, 19. August 2025

: Dienstag, 19. August 2025 Folge 10 : Dienstag, 26. August 2025

: Dienstag, 26. August 2025 Folge 11: Dienstag, 26. August 2025

Wer ist raus nach Folge 9 bei „Prominent getrennt“?

In der aktuellen Folge von „Prominent getrennt“ eskaliert die Situation zwischen einem Paar gewaltig. Die gemeinsame Zeit zu zweit zwischen Adrian und Justyna ist von Vorwürfen und Beleidigungen geprägt. „10.000 Volt in den Armen, oben brennt kein Licht bei dir. Gar nichts brennt da bei dir“, wirft Justyna ihrem Ex vor. Nach dem Zusammenzug hätte ihr Ex-Partner die Beziehung vernachlässigt.

Adrian sieht das anders und erhebt seinerseits schwere Vorwürfe: „Sie will reisen. Geld verdienen. Richtig, richtig reich sein. Einen reichen Macker haben. Der muss sie auch gar nicht lieben. Hauptsache, er hat Kohle. Das ist jetzt mittlerweile meine Meinung.“ Am Ende schüttet Justyna sogar noch ihren Sekt auf Adrian, bevor sie wütend das Gespräch beendet und geht.

Laura und Jonny bangen um ihren Verbleib in der Villa

Auch bei den anderen Ex-Paaren liegen die Nerven immer öfter blank. Denn die einstigen Allianzen geraten ins Wanken – jeder denkt nur noch ans eigene Überleben. Das trifft besonders Jonny und Laura, die im nächsten Spiel gegen Jenny und Nico verlieren und damit direkt auf der Abschussliste stehen. Für Laura ist dies emotional sehr belastend, weil sich die Mädels im Haus deutlich von ihr distanzieren. Müssen Laura und Jonny also bei der nächsten Nominierung ihren Rauswurf fürchten?

Das sind die Ex-Paare bei „Prominent getrennt“ 2025

Marco & Christina

Marco Cerullo und Christina Grass stammen aus dem Bachelor-Universium. (© RTL)

Marco Cerullo und Christina Grass lernten sich 2019 bei „Bachelor in Paradise“ kennen. Schon 2020 gab es nach einem öffentlichen Heiratsantrag, gefolgt von einer kurzzeitigen Trennung. Beide fanden wieder zueinander und kauften ein Haus. Doch nach reichlich Umzugs- und Renovierungsstress verkündeten Marco und Christina im Sommer 2024 endgültig das Beziehungsaus. Für das Reality-TV-Format haben sie sich vorgenommen, als starkes Team den Sieg zu holen.

Jana & Sidar

Ob Jana und Sidar wieder zueinander finden werden? (© RTL)

Schon bei „Are You The One“ war es zwischen ihnen kompliziert: Jana Klein und Sidar Sahin wurden dennoch nach der Datingshow ein Paar. Sidar war bei der Show „Make Love, Fake Love“ zu sehen und wollte Yeliz Koc erobern. Obwohl Jana und Sidar bereits zusammengezogen waren, folgte im August 2024 die Trennung. Es kam zu einem großen Streit und die beiden wollen bei „Prominent getrennt“ die Streitigkeiten klären.

Alan & Pamela

Alan möchte trotz der Differenzen alles bei der Reality-TV-Show geben. (© RTL)

Bei „Bachelor in Paradise“ knisterte es zwischen Pamela Ghazal und Alan Wey, der in der Schweiz als Bachelor die Rosen verteilte. Die Beziehung hielt jedoch nur kurz. Zahlreiche Streitigkeiten sorgten dafür, dass das Paar getrennte Wege ging, obwohl beide immer noch Gefühle füreinander haben. Pam hofft, dass es bei „Prominent getrennt“ zu einer Aussprache kommt. Ob beide wieder zueinander finden werden?

Yeliz & Jannik

Ob sich Yeliz und Jannik versöhnen können? (© RTL)

Jannik Kontalis ist der Gewinner von „Make Love, Fake Love“. Dort eroberte er das Herz von Yeliz Koc. Was folgte, war eine On-Off-Beziehung und damit verbunden auch Fremdgehgerüchte. Es kam zu zahlreichen Sticheleien auf Social Media. Doch eine Versöhnung steht noch aus. Ob sie sich bei der Reality-TV-Show wieder annähern können?

Laura & Jonny

Kann das fehlende Vertrauen wiederhergestellt werden? (© RTL)

Laura Peuker ist vielen noch als die Verführerin von Marc Robin bei „Temptation Island“ in Erinnerung. Auch Jonny Jaspers war in der Staffel als Verführer am Start. Beide fanden im Sommer 2022 zueinander, trennten sich aber im folgendem Herbst aber. Bei „Ex on the Beach“ fanden Laura und Jonny wieder zueinander und es gab sogar Hochzeitspläne für 2025. Doch durch fehlendes Vertrauen ging auch dieser Beziehungsversuch in die Brüche. Bei „Prominent getrennt“ möchte Laura die Situation klären. Aber ob Jonny das auch will?

Jennifer & Nico

Fremdgehgerüchte auf beiden Seiten feuerten den Rosenkrieg an. (© RTL)

Zusammen haben Jennifer Iglesias und Nico Müller 2022 „Love Island“ gewonnen. Was als harmonische Beziehung begann, endete in einem öffentlichen Rosenkrieg. Dieser ist bis heute nicht beigelegt. Ob sie die offenen Rechnungen miteinander bei dem Reality-TV-Format klären können?

Ariel & Giuliano

Für das Wohl der gemeinsamen Tochter möchte Giuliano Dinge klären. (© RTL)

Bei „Love Fool“ mussten Ariel und Guiliano Hediger sich als Singles ausgeben – Eifersucht und Drama inklusive. Doch das Paar überstand die Show und bekam im April 2024 sogar Nachwuchs zusammen. Kurz darauf gaben beide bekannt, dass sie sich getrennt haben. Heute ist der Kontakt auf ein Minimum reduziert, sodass dieser nur in Verbindung mit ihrer Tochter besteht. Giuliano will die Reality-TV-Show dafür nutzen, um eine neutrale Ebene zu erreichen.

Felix & Babu

Zwischen Felix und Babu herrscht Funkstille. (© RTL)

Felix Davidson ist als Verführer von „Temptation Island“ 2022 bekannt, während Babu bei „Beauty & the Nerd“ mitgemacht hat. Obwohl beide glaubten, die große Liebe ineinander gefunden zu haben, trennten sie sich kurz vor einem geplanten Urlaub in Afrika. Grund war ein Streit, der zum Ende der Beziehung führte. Babu möchte bei dem Reality-TV-Format noch einige Dinge klären und stimmt mit Felix überein, dass sie es als Team weit schaffen können.