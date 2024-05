„Prominent getrennt“ Staffel 3: Wer muss die Villa verlassen?

Das Warten hat ein Ende: Seit dem 3. April läuft die brandneue Staffel von „Prominent getrennt“! Wir verraten dir, welche Paare aus der Villa der Verflossenen fliegen.

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Video-Tipp: Hier erfahrt ihr, wie die deutschen Trash-TV-Stars heute aussehen!



Anzeige

Désirée Nick und Co.: So sehen deutsche Trash-Stars heute aus

Riesen-Zoff zwischen Mike und Max bei „Prominent getrennt“

Wieder einmal sorgt Mike Cees bei „Prominent getrennt“ für Aufregung. Der Ex-Partner von Michelle Monballijn startet eine One-Man-Show, in der er seinen Kontrahenten Max Bornmann aufs Korn nimmt. Alles begann mit einem vermeintlich harmlosen Scherz. In einer lockeren Unterhaltung fragte Max Mike, ob es ihm etwas ausmachen würde, wenn er Michelle küsse. Offenbar fühlte sich der Reality-Star durch diese Frage provoziert, denn er reagierte sofort mit scharfen Worten. „Du wirst die Konsequenzen für diese Frage tragen“, wettert er. Während Mike in Rage gerät und Max sogar als „Witzfigur“ bezeichnet, bleibt dieser gelassen. „Wenn man sich mit ihm anlegt, zeigt er sein wahres Gesicht“, kommentiert Max die Attacke ruhig.

Anzeige

Luisa und Max müssen die Villa nach ihrer Nominierung verlassen. (© RTL)

Hauchdünne Entscheidung bei der Nominierung

Dieses Mal wird die Nominierung bei „Prominent getrennt“ nicht eindeutig entschieden, sondern es kommt zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen. Sowohl Luisa und Max als auch Chiara und Lukas müssen mit jeweils zwei Stimmen um ihr Weiterkommen zittern. Am Ende liegt alles in den Händen von Nico Legat, der sich letztendlich für Luisa und Max entscheidet. „Durch Sarah habe ich erst verstanden, worum es hier wirklich geht. So läuft die Nominierung, so funktioniert das Spiel“, erklärt der Legat-Spross. Somit müssen das Ex-Paar Max und Luisa sogar ohne die übliche „Zeit zu zweit“ aus der Villa ausziehen. Diese Entscheidung ruft bei einigen Mitbewohnern Unmut und Entsetzen hervor – besonders da Nico ursprünglich loyal gegenüber Max und Tommy bleiben wollte und ein doppeltes Spiel spielte. „Wir hätten uns nicht auf ihn verlassen sollen. Einmal Betrüger, immer Betrüger“, kommentiert Tommy enttäuscht. Mike hingegen ist der Gewinner, der seinen Plan erfolgreich umgesetzt hat. „Ich bin ein wenig stolz auf meine Leistung. Es hat nur einen Tag gedauert, hier für Unruhe zu sorgen.“ Wer wird wohl als nächstes auf seiner Abschussliste stehen?

Anzeige

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.