„Prominent getrennt“ Staffel 3: Wer muss die Villa verlassen?

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Lukas und Chiara bei „Prominent getrennt“ im Gefühlschaos

Die Emotionen zwischen Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich kochen weiter hoch. Offensichtlich hat Chiara noch nicht überwunden, dass ihr Ex sie während ihrer Beziehung betrogen hat. „Es fällt schwer zu glauben, dass du wirklich Reue zeigst oder dich schämst, wenn du ständig versuchst, die Dinge zu beschönigen, um besser dazustehen“, erklärt sie. Danach fasst Chiara zusammen: „Ich betrachte Lukas jetzt nur noch als meinen Teamkollegen. Mein Ziel ist immer noch, das Spiel zu gewinnen.“

Keine ruhige Kugel

Nun steht das nächste Spiel an. Diesmal müssen die Paare eine Metallkugel auf einem Holzbrett balancieren. Ein wahrer Balanceakt! Während Chiara und Lukas mit der „Leichtigkeit“ zu kämpfen haben, sucht Mike Cees wie üblich die Schuld für sein Scheitern bei anderen. „Sie sabotiert schon wieder unser Team. Sie ist das arme Opfer, oh mein Gott, der böse Mike“, beschwert er sich über seine Ex Michelle Monballijn. Auch Tommy Petroni und Sandra Sicora haben ihre Differenzen, holen aber dennoch den Sieg. „Sandra hat bis oben gelächelt wie der Joker. Aber cool, das wird das letzte Mal sein, dass wir Tim und Melina sehen“, spöttelt Mike im Anschluss nach dem Spiel.

Auseinandersetzung zwischen Mike und Michelle

Zwischen Mike und Michelle herrscht dicke Luft. Michelle ist von Mikes respektlosem Verhalten „enttäuscht“ und erwartet eine Entschuldigung von ihm. Doch darauf kann sie lange warten, denn ihr Ex versucht sich aus der Verantwortung zu stehlen und leugnet, über sie gelästert zu haben. „So habe ich das nicht gesagt.“ Doch, das hat er – nämlich, dass ihr „die Outfits wichtiger sind, als sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.“ Auch am folgenden Tag weigert sich Mike weiterhin, sich für sein Verhalten zu entschuldigen.

Mike ist mit der Spielaufteilung unzufrieden und zeigt den anderen den Mittelfinger. (© RTL)

Hier geht es (nicht) nur ums Geld

Dann steht das nächste Gruppenspiel an, bei dem es darum geht, so viel Geld wie möglich zu gewinnen. Vor Beginn des Spiels kritisiert Mike die Teamzusammenstellung von Tommy und Sandra als „Katastrophe“ und zeigt ihnen kurzerhand den Stinkefinger. Das erste Team startet dann auch gleich durch. Die gesamte Gruppe muss gemeinsam auf Skiern stehen und gehen, um nacheinander Bälle in einen Basketballkorb zu werfen. Hinter den Kulissen offenbart Nico erneut seine Vorurteile gegenüber dem anderen Geschlecht: „Frauen können das nicht schaffen. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die Basketball spielen kann.“ Michelle konnte ihm das Gegenteil beweisen, aber die zweite Spielerin (Melina) scheitert immer wieder, bis die Zeit abläuft. Auf diese Weise verlieren sie unglaubliche 13.000 Euro, sodass nur noch 14.000 Euro vom ursprünglichen Gewinn übrig sind. Werden die Teilnehmer von „Prominent getrennt“ möglicherweise ohne einen Gewinn aus der Show gehen?

