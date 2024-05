„Prominent getrennt“ Staffel 3: Wer muss die Villa verlassen?

Das Warten hat ein Ende: Seit dem 3. April läuft die brandneue Staffel von „Prominent getrennt“! Wir verraten dir, welche Paare aus der Villa der Verflossenen fliegen.

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Anzeige

Video-Tipp: Hier erfahrt ihr, wie die deutschen Trash-TV-Stars heute aussehen!



Désirée Nick und Co.: So sehen deutsche Trash-Stars heute aus

„Prominent getrennt“ geht in die erste K.O.-Runde

In der neunten Episode treten zwei Pärchen gegeneinander an. Nico und Sarah messen sich im Duell mit Tim und Melina. Obwohl der Gewinn nur noch bei 1.000 Euro liegt, sind beide Paare hochmotiviert. „Die haben keine Chance. Tim hat Schiss“, prahlt Nico erneut, während sein Gegner entspannt einen Kaffee trinkt. Melina und Tim gehen selbstbewusst im Partnerlook ins Spiel und überlassen nichts dem Zufall. Das Rauswurf-Duell am Strand verlangt den Ex-Paaren ab, obszön bedruckte XXL-Würfel übereinander zu stapeln. Hier war eindeutig Köpfchen gefragt, und die „Love Island“-Gewinner hatten klar die Nase vorn. Nico und Sarah, die zunächst so selbstsicher waren, müssen schließlich das Feld räumen – in mehrfacher Hinsicht.

Anzeige

Wer schafft den Einzug ins Halbfinale?

In der Villa sorgt das Ergebnis bei allen Bewohnern für Aufregung. „Das überrascht mich wirklich", bemerkt Mike erstaunt. Währenddessen bereiten sich Sarah und Nico darauf vor, ihre Koffer zu packen. Besonders die Influencerin freut sich darauf, die Zeit mit ihrem Ex-Partner hinter sich zu lassen: „Ich kann es kaum erwarten, nicht mehr mit ihm im Bett zu liegen", erklärt Sarah in einem Interview. Melina und Tim haben keine Zeit, um ihren Sieg zu feiern, da sie bereits im nächsten Spiel antreten müssen, bei dem es buchstäblich um rollende Bälle geht. Chiara und Lukas verlassen das Spiel begeistert, da sie keinen einzigen Ball fallen lassen. Die meisten anderen ehemaligen Paare schneiden ebenfalls gut ab – bis auf eine Ausnahme. Wer fliegt vor dem Halbfinale aus der Villa?



Anzeige

Mike und Michelle haben beim Ballspiel so ihre Probleme. (© RTL)

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.