„Prominent getrennt“ Staffel 3: Wer muss die Villa verlassen?

Das Warten hat ein Ende: Seit dem 3. April läuft die brandneue Staffel von „Prominent getrennt“! Wir verraten dir, welche Paare aus der Villa der Verflossenen fliegen.

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Video-Tipp: Hier erfahrt ihr, wie die deutschen Trash-TV-Stars heute aussehen!



Anzeige

Désirée Nick und Co.: So sehen deutsche Trash-Stars heute aus

Teampaddeln bei „Prominent getrennt“

In dieser Episode von „Prominent getrennt“ ist Teamwork gefragt, da die Ex-Paare ihre Fähigkeiten in Challenges unter Beweis stellen müssen. Beim ersten Spiel sollen die Bewohner der Villa beim Paddeln ihr Wissen zeigen. Während Mike Cees und Michelle Monballijn mit ihrem Boot versagen und untergehen, herrscht bei den anderen Teilnehmern oft Uneinigkeit. Neben Mike und Michelle kentern auch die meisten anderen Paare. Nur Tim und Melina bleiben über Wasser und können zudem 14 Fragen richtig beantworten. Dadurch sind sie vor einer Nominierung in der nächsten Runde geschützt – im Gegensatz zu Tommy und Sandra, bei denen es ordentlich kracht.

Anzeige

„Etwas mit Muskeln“ in luftiger Höhe

Die nächste Herausforderung führt die Ex-Paare in schwindelerregende Höhen. Vorab haben sie Geldbeträge zugewiesen bekommen, um die sie nun kämpfen müssen. Doch das Hangeln entlang einer Sprossenleiter und dann gesichert mit dem eigenen Geldsack in die Tiefe zu springen, ist nicht für jeden einfach. Obwohl Mike zunächst großspurig auftritt, kann er letztendlich nicht bestehen. Er kommt nur mühsam voran und hängt schließlich in den Seilen. Natürlich schiebt er die Schuld auf die anderen. Doch auch seine Konkurrenten machen keine bessere Figur, wodurch der Gewinnbetrag weiter schrumpft. Von den anfänglichen 100.000 Euro sind nur noch 35.500 übrig. „Wenn das so weitergeht, müssen wir am Ende draufzahlen“, ärgert sich Tim. Auch Tommy zeigt sich enttäuscht: „Es kotzt mich richtig an, dass ich es nicht geschafft habe.“

Die Gewinnsumme schrumpft nach dem erfolglosen Spiel auf 35.500 Euro. (© RTL)

Anzeige

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.