„Prominent getrennt“ Staffel 3: Werr muss die Villa verlassen?

Das Warten hat ein Ende: Seit dem 3. April läuft die brandneue Staffel von „Prominent getrennt“! Wir verraten dir, welche Paare aus der Villa der Verflossenen fliegen.

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Video-Tipp: Hier erfahrt ihr, wie die deutschen Trash-TV-Stars heute aussehen!



Anzeige

Désirée Nick und Co.: So sehen deutsche Trash-Stars heute aus

Toxische Beziehungen und verbale Entgleisungen bei „Prominent getrennt“

Die Ex-Paare treffen nacheinander in der Villa ein und beziehen ihre Zimmer. Den Anfang machen Mike Cees (36) und seine Noch-Ehefrau Michelle Monballijn (45). Vor allem Mike ist Trash-TV-Fans aus verschiedenen Formaten bekannt und stößt mit seinem toxischen Verhalten auf Widerstand. Er offenbart seine Affären („Ich habe mit ein paar Mädels Spaß gehabt. Die waren so intelligent und haben sie kontaktiert“), schiebt aber seiner Noch-Ehefrau eine Mitschuld an seinem Betrug zu. Seine Meinung über sie ist klar: „Michelle wird hier wieder das Opfer sein, wird weinen.“ Am Ende bereut er sogar, sie geheiratet zu haben. Das klingt, wie Adrian zu sagen pflegt (Trash-Fans wissen, was gemeint ist!), way too toxic..

Anzeige

Währenddessen fällt auch Kim Virginia durch ihr Verhalten auf. Sie kommt nach Mike und Michelle zusammen mit ihrem Ex Emanuell Weißenberger (30) in der Villa an und beginnt sofort zu sticheln! Sie zielt auf Sandra Sicora (31) ab, die kurz darauf eintrifft – „du brauchst dich nicht wundern, dass du von allen nur drübergerutscht wirst“ – und bezeichnet dann auch noch ihren Ex als illoyal, weil er es wagt, mit Sandra zu sprechen: „Du war schon immer zu dumm, deshalb sind wir nicht zusammen geblieben." Autsch!

Neuer, alter Stress bei Emily und Gina

Streit ist auch bei Emily und Gina im Anmarsch. Das Ex-Paar hat sich über Tinder kennengelernt und aufgrund des alltäglichen Beefs mehrmals getrennt. In der Villa setzt sich der Zoff nahtlos fort. Tatsächlich geraten die beiden Frauen während der Autofahrt zur Villa heftig aneinander. „Deine Einstellung ist wirklich bedenklich, Gina", poltert Emily, die ihre Beziehung zu ihrer Ex als eine Art Hassliebe wahrnimmt. Trotzdem hofft sie darauf, dass „Prominent getrennt“ ihnen die Möglichkeit gibt, sich „auszusprechen und vielleicht wieder zueinanderzufinden". Doch ihre Ex-Partnerin scheint eher das Gegenteil zu wollen: „Ich will mich davor schützen, dass ich Emily noch einmal näherkomme."

Anzeige

Sie verbindet eine Art Hassliebe: Gina und Emily. (© RTL)

Sandra Sikora im Gefühlschaos

Auch Sandra und Tommy Pedroni führten in der Vergangenheit eine Beziehung. Die beiden Teilnehmer von „Temptation Island“ trennten sich beim letzten Lagerfeuer und hatten seitdem kaum Kontakt. Trotzdem scheint die Reality-TV-Schönheit noch Gefühle für ihren Ex zu hegen. Nachdem sie beide in die Villa eingezogen sind,ist die erste Aussprache von Vorwürfen und Tränen geprägt. Sandra spricht die Trennungszeit offen an und will wissen: „War es in Ordnung, dass du sofort mit einer anderen geschlafen hast, nachdem wir uns getrennt haben?“ Tommy erklärt, dass er das nur getan habe, weil er so enttäuscht gewesen sei. „In dem Moment war es mir egal.“ Diese Enthüllung schockiert Sandra so sehr, dass sie weinend aus den Zimmer geht. Ob sich das Ex-Paar wieder zusammenraufen kann und als Team agiert, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Zwischen dem Ex-Paar Sandra und Tommy gibt es noch immer Klärungsbedarf. (© RTL)

Mike vergeigt den ersten Wettkampf

Im ersten Spiel geht es gleich um eine Menge. Aufgrund seiner Höhenangst beenden Mike und seine Teamkollegin Michelle das Schaukelspiel frühzeitig, wodurch sich der Jackpot für alle auf 90.000 Euro verringert. Dies sorgt für Ärger bei den anderen Kandidat*innen, die Mike vorwerfen, zu früh aufgegeben zu haben. Ob wohl in der nächsten Woche bereits ein Pärchen die Villa verlassen muss?

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++