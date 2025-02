„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 1?

Die Show „Promis unter Palmen“ feiert ihr Comeback. Welche spannenden Intrigen werden gesponnen und welche Stars müssen die Villa verlassen? All das erfahrt ihr hier!

Das Format feiert sein großes Comeback

Seit 2021 war es still um „Promis unter Palmen“. Nachdem das Format vorübergehend aus dem Programm genommen wurde, gibt SAT.1 der beliebten Sendung eine zweite Chance. Doch nun ist die Wartezeit vorbei: Seit dem 17. Februar läuft die neue Staffel! Wie gewohnt sind die Prominenten in einer luxuriösen Villa untergebracht und treten in aufregenden Wettkämpfen gegeneinander an, um sich ein Preisgeld von 50.000 Euro zu sichern. Wer wird sich durchsetzen und wer muss gehen?

„Promis unter Palmen“ – die erste Show: Wer muss die Villa verlassen?

Nachdem alle Promis eingeflogen sind, steht auch schon das erste spannende Spiel auf dem Programm. Wer es schafft, innerhalb von zehn Minuten die größte Menge Flüssigkeit bis zur Markierung ins Ziel zu bringen, gewinnt nicht nur Geld, sondern sichert sich auch einen Platz in der nächsten Runde. Doch die Herausforderung ist nicht ohne: Die Kandidat*innen müssen die Flüssigkeit auf einem schmalen Weg in schwindelerregender Höhe von A nach B transportieren.

In diesem ersten Wettkampf setzen sich Christo, Chico und Lisha an die Spitze, wobei Lisha mit beeindruckenden 12,8 Litern als klare Siegerin hervorgeht. Damit dürfen Chico und Lisha als Teamkapitäne ihre Mannschaften für das nächste Spiel nominieren und können sich bis dahin sicher vor einer Nominierung fühlen. Wer wird sich durchsetzen und wer muss um seinen Platz in der Villa bangen?

Am nächsten Tag treten dann Team Orange mit Chico und Team Gelb mit Lisha gegeneinander an. Ihre Aufgabe besteht darin, ein schweres Holzbrett voller Früchte zu transportieren und dabei an verschiedenen Stationen Fragen zu beantworten. Bei einer falschen Antwort müssen neue Früchte aufgenommen werden. Bei diesem Spiel hat Lishas Team klar die Nase vorn und kann die meisten Punkte holen.



Chico muss zwei aus seinem Team nominieren

Beim Spiel zieht Chicos Gruppe den Kürzeren, weshalb er zwei Mitglieder seines Teams nominieren muss. „Das ist nicht menschlich. Das hat mich so weggehauen“, sagt der Influencer, der sich schweren Herzens für Janina und Cosimo entscheidet. Die müssen wiederum vor das Gewinnerteam treten. Und dabei passierte folgendes:

Lisha: Kann Janina nicht leiden und wählt sie raus



Claudia: Hat enge Freundschaft zu Cosimo wählt deshalb Janina



Christo: War das Zünglein an der Waage und wählte Janina raus

Dass Cosimo keine einzige Nominierung bekam, dürfte ihn gefreut haben. Für Janina Youssefian wiederum ist die Reise vorbei. Und am Ende wird noch einmal deutlich, wie tief die Gräben zwischen dem iranisch-deutsches Model und den Konkurrenten wirklich sind.

Wann startet „Promis unter Palmen“ 2025?

Die mit Spannung erwartete neue Staffel von „Promis unter Palmen“ startet am 17. Februar zur besten Sendezeit! Nach jeder Folge dürfen sich die Zuschauer auf Jochen Bendel und verschiedene Gastmoderator*innen in der „Promis unter Palmen – Die Late-Night-Show“ freuen. Hier wird das Geschehen der Episode noch einmal aufgearbeitet und spannende Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Um sicherzustellen, dass ihr keine Episode verpasst, haben wir für euch die Sendetermine im Überblick zusammengestellt: Seid dabei, wenn die Promis in der Villa für Aufregung sorgen und lasst euch von den neuesten Entwicklungen überraschen!

Folge 1: 17. Februar 2025 bei SAT.1 (10. Februar 2025 bei Joyn)

Folge 2: 24. Februar 2025 bei SAT.1 (17. Februar 2025 bei Joyn)

Folge 3: 3. März 2025 bei SAT.1 (24. Februar 2025 bei Joyn)

Folge 4: 10. März 2025 bei SAT.1 (3. März 2025 bei Joyn)

Folge 5: 17. März 2025 bei SAT.1 (10. März 2025 bei Joyn)

Folge 6: 24. März 2025 bei SAT.1 (17. März 2025 bei Joyn)

Folge 7: 31. März 2025 bei SAT.1 (24. März 2025 bei Joyn)

Folge 8: 7. April 2025 bei SAT.1 (31. März 2025 bei Joyn)

