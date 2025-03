„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 5?

Die Show „Promis unter Palmen“ feiert ihr Comeback. Welche spannenden Intrigen werden gesponnen und welche Stars müssen die Villa verlassen? All das erfahrt ihr hier!

Wer ist raus?

Diese Teilnehmer haben „Promis unter Palmen“ bereits verlassen:

Folge 1: Janina Youssefian

Folge 2: Eike Immel

Folge 3: Kim Virgina Hartung

Folge 4: Yvonne Woelke

Folge 5: Nikola Glumac

Das Format feiert sein großes Comeback

Seit 2021 war es still um „Promis unter Palmen“. Nachdem das Format vorübergehend aus dem Programm genommen wurde, gibt SAT.1 der beliebten Sendung eine zweite Chance. Doch nun ist die Wartezeit vorbei: Seit dem 17. Februar läuft die neue Staffel!

Wie gewohnt sind die Prominenten in einer luxuriösen Villa untergebracht und treten in aufregenden Wettkämpfen gegeneinander an, um sich ein Preisgeld von 50.000 Euro zu sichern. Wer wird sich durchsetzen und wer muss gehen?

„Promis unter Palmen“ im Überblick: Das passierte in den einzelnen Folgen

Die erste Show: Wer muss die Villa verlassen?

Nachdem alle Promis eingeflogen sind, steht auch schon das erste spannende Spiel auf dem Programm. Wer es schafft, innerhalb von zehn Minuten die größte Menge Flüssigkeit bis zur Markierung ins Ziel zu bringen, gewinnt nicht nur Geld, sondern sichert sich auch einen Platz in der nächsten Runde. Doch die Herausforderung ist nicht ohne: Die Kandidat*innen müssen die Flüssigkeit auf einem schmalen Weg in schwindelerregender Höhe von A nach B transportieren.

In diesem ersten Wettkampf setzen sich Christo, Chico und Lisha an die Spitze, wobei Lisha mit beeindruckenden 12,8 Litern als klare Siegerin hervorgeht. Damit dürfen Chico und Lisha als Teamkapitäne ihre Mannschaften für das nächste Spiel nominieren und können sich bis dahin sicher vor einer Nominierung fühlen. Wer wird sich durchsetzen und wer muss um seinen Platz in der Villa bangen?

Am nächsten Tag treten dann Team Orange mit Chico und Team Gelb mit Lisha gegeneinander an. Ihre Aufgabe besteht darin, ein schweres Holzbrett voller Früchte zu transportieren und dabei an verschiedenen Stationen Fragen zu beantworten. Bei einer falschen Antwort müssen neue Früchte aufgenommen werden. Bei diesem Spiel hat Lishas Team klar die Nase vorn und kann die meisten Punkte holen.

Beim Spiel zieht Chicos Gruppe den Kürzeren, weshalb er zwei Mitglieder seines Teams nominieren muss. „Das ist nicht menschlich. Das hat mich so weggehauen“, sagt der Influencer, der sich schweren Herzens für Janina und Cosimo entscheidet. Die müssen wiederum vor das Gewinnerteam treten. Und dabei passierte folgendes:

Lisha: Kann Janina nicht leiden und wählt sie raus

Claudia: Hat enge Freundschaft zu Cosimo wählt deshalb Janina

Christo: War das Zünglein an der Waage und wählte Janina raus

Dass Cosimo keine einzige Nominierung bekam, dürfte ihn gefreut haben. Für Janina Youssefian wiederum ist die Reise vorbei. Und am Ende wird noch einmal deutlich, wie tief die Gräben zwischen dem Model und den Konkurrenten wirklich sind.

Dieser Promi fliegt in Folge 2 raus

Auch in der zweiten Sendung wird wieder über ein Spiel entschieden, wer zur Nominierung freigegeben ist und wer vom Rauswurf verschont bleibt. Christos kann beim „Matratzensport“ mit seinem Team punkten, also sind er, Kim, Iris, Menowin, Chico und Lisha gesichert. Melody, die die Kapitänsbinde der gegnerischen Mannschaft tragen darf, muss sich schweren Herzens für zwei Mitglieder aus ihrem Team entscheiden. Melody nominiert Nikola und Eike, obwohl sie mit Nikola zuvor noch für romantische Szenen im Pool gesorgt hat.

Die Wahl zwischen Reality-Star Nikola und Ex-Fußballprofi Eike Immel fällt den anderen Promis nicht schwer. Fast alle geben ihre Nominierungsstimme an Eike, sodass er in der zweiten Folge von „Promis unter Palmen“ die Show verlassen muss.

Wer ist raus nach Folge 3?

„Echs von Schleck“ heißt das Kapitänsspiel, das in Woche drei über das Schicksal der Promis entscheidet. Die Stars stecken in Echsenkostümen und müssen Bilder freischlecken, um die Promis darunter zu erkennen.

Für Gesprächsstoff in dieser Folge sorgt Kim Virginia. Sie behauptet, ihr Mitkandidat Chico habe sie ins Gesicht geschlagen. Nachdem die Produktion die Szene mit einem Anwalt geprüft hat, kommt zu sie zum Ergebnis, dass keine Gewalt im Spiel war. Kim hingegen empört mit einer anderen Szene die Zuschauer: Sie sitzt auf dem Schoß von Christos und legt seine Hände auf ihre Brüste. Der YouTuber zeigt sich deutlich entsetzt von diesem übergriffigen Verhalten.

Am Ende bekommt Kim Virgina Hartung die Quittung von ihren Mitkandidaten und muss die Show nach Folge 3 verlassen. Interessant: Ihr jetziger Freund Nikola gibt ihr die Stimme, die endgültig über das Aus der Reality-Teilnehmerin entscheidet.

Wer ist raus nach Folge 4?

Um ihre erhitzten Gemüter nach Kim-Virginias Abgang abzukühlen, haben die Promis nun die Gelegenheit, sich im Eisbad zu erfrischen. Die Herausforderung besteht darin, ein Rätsel innerhalb von drei Minuten in einer eisigen Wanne zu lösen. Wer es schafft, die Quietsche-Entchen in der vorgegebenen Zeit in die richtige Reihenfolge zu bringen, kann sich über 1.000 Euro für den Jackpot freuen.

Den Auftakt macht Chico, gefolgt von Claudia und Casimo, die ebenfalls ihr Glück in der eisigen Wanne versuchen. Nachdem alle Teilnehmer in die kalte Eiswanne gestiegen sind, steht das Ergebnis fest: Yvonne, Christo und Nikola haben das Rätsel komplett richtig gelöst – doch nur zwei von ihnen können sich Kapitän nennen. Da Yvonne den dritten Platz belegt, werden Christo und Nikola zu den neuen Teamleadern ernannt und wählen ihre Mitglieder aus. Mit Chico möchte niemand in einem Team sein, da er beim letzten Spiel das Handtuch geworfen hat. Schließlich landet Chico im Team Gelb. „Chico muss seinen Patzer wieder ausbaden, bei einigen hier in der Villa ist er ein Wackelkandidat“, bemerkt Christo.

Das Teamspiel trägt den Namen Bällebad und besteht darin, einen Schatz aus dem Wasser zu bergen. Doch bevor es so weit ist, müssen die Spieler*innen einen Ball nehmen, damit bis zur Boje schwimmen, untertauchen und ihn in einen Korb werfen. Nicht alle Teilnehmer schlagen sich gut – insbesondere Team Gelb hat mit den Herausforderungen zu kämpfen und gerät wortwörtlich ganz schön ins Schwimmen. Dennoch gelingt es ihnen schließlich, die Schatztruhe an die Oberfläche zu holen.

Anschließend wird das Teamergebnis in der Villa verkündet: Team Gelb geht als Sieger hervor, gefolgt von Team Orange. Nun liegt es an Nikola, zwei Teammitglieder zu nominieren. Aus strategischen Überlegungen wählt er Yvonne und Claudia, wobei Letztere ihre Nominierung mit bemerkenswerter Gelassenheit aufnimmt.

Damit müssen sich die beiden Frauen den anderen Teammitgliedern stellen. Mit Ausnahme von Chico entscheiden sich alle Mitglieder aus Team Gelb geschlossen für Yvonne. Interessant ist dabei, dass sich Iris sogar für ihre verbalen Entgleisungen entschuldigt, bevor sie als finale Person Yvonnes Rauswurf besiegelt. „Ich hab gezeigt, was ich kann. Mal gucken, was die noch schaffen ohne mich“, sagt Yvonne selbstbewusst, bevor sie ihre Koffer nimmt und die Show nach Folge 4 verlassen muss.

Wer ist raus nach Folge 5?

Die fünfte Folge überrascht die Zuschauer gleich zu Beginn mit einem unerwarteten Plottwist: Melody gesteht Menowin, dass sie sich in ihn verliebt hat. Doch Menowin, der bereit ist, für sie da zu sein, wird von Melody abgewiesen. Während er traurig über die Situation ist, nimmt Melody das Ganze mit Humor und scherzt, dass sie als Teamkapitän alle Männer rausschmeißen würde.

Im Anschluss steht eine spannende Runde „Hot Shots“ auf dem Programm, bei der die Promis ein Getränk nach dem anderen konsumieren müssen. In der ersten Runde wird ihnen Soyasauce serviert, gefolgt von Limettensaft in der zweiten. Doch die Chilisauce erweist sich als echte Herausforderung und sorgt für einige Überraschungen. Nach und nach scheiden die Promis aus – darunter auch Iris und Nikola, die aufgrund einer Verwirrung in der Reihenfolge der Getränke ausscheiden.

Am Ende bleiben nur Melody und Christo übrig, die sich als Teamkapitäne durchsetzen können. Doch das ist nicht alles: Neben den Kapitänen haben auch andere Promis ihren Teil zum Jackpot beigetragen, sodass die Summe nun auf beeindruckende 20.700 Euro angewachsen ist.

Team Orange startet voller Elan, und Christo trifft seine Wahl: Lisha, Nikola, Cosimo und Claudia werden Teil seines Teams. Auf der anderen Seite entscheidet sich Melody für ihr Team Gelb und wählt Menowin, Iris und Chico aus. Und schon geht es für die beiden Teams um alles: Im Spiel „Hochstapler“ müssen sie innerhalb von 30 Minuten sieben Holzwürfel zu einem stabilen Turm aufstapeln. Allerdings kann Claudia nicht mitspielen, da Team Orange eine Person mehr hat.



Das erste Team unter Christos Leitung schafft es, vier Klötze übereinander zu stapeln und belässt es dabei. Doch das zweite Team zeigt eine beeindruckende Zusammenarbeit und bringt alle sieben Würfel erfolgreich aufeinander – sie gewinnen das Spiel! Christo steht nun vor der herausfordernden Aufgabe, zwei Teammitglieder zu nominieren und wählt Claudia und Nikola aus – letzterer ist völlig überrascht und hatte mit dieser Wendung nicht gerechnet. Damit liegt es nun an Team Gelb, sich im Exit-Showdown für einen der beiden zu entscheiden:

Menowin trifft die Entscheidung, Nikola zu nominieren, da er das Gefühl hat, dass dieser nicht wirklich Partei ergreifen kann

trifft die Entscheidung, Nikola zu nominieren, da er das Gefühl hat, dass dieser nicht wirklich Partei ergreifen kann Iris hingegen wählt Claudia aus, überzeugt davon, dass es für sie nicht allzu schlimm wäre, das Spiel zu verlassen

hingegen wählt Claudia aus, überzeugt davon, dass es für sie nicht allzu schlimm wäre, das Spiel zu verlassen Chico entscheidet sich ebenfalls für Nikola, da er Claudia nicht auf die Liste setzen möchte

entscheidet sich ebenfalls für Nikola, da er Claudia nicht auf die Liste setzen möchte Melody wiederum nominiert Nikola, weil sie Claudia gerne hat und zudem einen strategischen Schachzug gegen Christo plant

Claudia hat bereits ihre Abschiedsrede vorbereitet und ist erleichtert, als sie erfährt, dass sie ihre Koffer wieder auspacken kann. Nikola kämpft mit seinen Gefühlen über den bevorstehenden Abschied und muss schließlich nach Folge 5 die Show verlassen.



