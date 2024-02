PS Plus in der Krise: Wie kann Sony wieder zu alter Stärke finden?

PS Plus ist nicht mehr das, was es mal war – das scheint zumindest die Meinung vieler Abonnenten des Online-Service zu sein. Aber stimmt das auch? Und was müsste Sony wieder besser machen, um das zu ändern? Wir lassen echte Experten zu Wort kommen: euch. Sagt uns, wie ihr PS Plus wieder zu altem Glanz verhelfen würdet.

Das muss Sony bei PS Plus besser machen

Seid ihr aktuell auch mit PS Plus unzufrieden? Und was sollte Sony eurer Meinung nach auf jeden Fall ändern, um das Abo wieder auf Vordermann zu bringen? Macht mit bei unserer Umfrage:

Sony tritt mit PS Plus auf der Stelle

Die PS-Plus-Abonnenten sind unzufrieden – oder zumindest scheint es so. In den letzten Monaten hagelte es ordentlich Kritik, vor allem im offiziellen PS-Plus-Subreddit. Vor allem die eher dürftige Auswahl der monatlichen Gratis-Spiele stieß vielen Abonnenten sauer auf. Sie kündigten bereits an, dass sie ihr Abo auslaufen lassen werden – oder es sogar schon getan haben.

Und hierbei scheint es sich nicht um Einzelfälle zu handeln. Denn in den letzten Jahren konnte Sony kaum noch Wachstum bei seinen PS-Plus-Zahlen verzeichnen. Die Anzahl an neuen Abonnenten und denen, die dem Online-Service den Rücken kehren, scheint sich die Waage zu halten. Vor geraumer Zeit entschloss sich Sony deswegen dazu, keine offiziellen Abonnentenzahlen mehr zu veröffentlichen.

Auch die letzte Preiserhöhung im Sommer 2023 dürfte einige Abonnenten dazu getrieben haben, ihr Abo auslaufen zu lassen. Sony begründet die Entscheidung damit, dass man sich mit den neuen Preisen schlichtweg an die „Marktbedingungen anpassen“ würde. Das dürfte für die Abonnenten jedoch nur ein schwacher Trost sein.

Ob Sony mit PS Plus noch einmal zu alter Stärke zurückfindet, bleibt abzuwarten. Aktuell scheint sich der Abo-Dienst aber in einer mittelschweren Krise zu befinden. Sony kann sich jedoch über ein Detail freuen: Seid dem Umstieg aufs neue Abo-Modell sollen sich laut eigener Angabe über ein Drittel der Abonnenten dazu entschlossen haben, eine der höheren Abo-Stufen – also Extra oder Premium – zu abonnieren.