Neuer Sale, neue Angebote.

Fallout 76 ist kostenlos. Jedenfalls dieses Wochenende: Bis zum 18. Mai könnt ihr dem Ödland in einer kostenlosen Demo einen Besuch abstatten; doppelte EXP gibt es noch obendrauf. Ihr wisst auch schon von dem Wastelanders-Update, richtig? Seit einer kleinen Weile ist jenes Update live, das NPCs und eine neue Hauptstory nach Fallout 76 geschleppt hat. Ein Blick ins Spiel wäre momentan also nicht unbedingt verkehrt, falls ihr der Fallout-Reihe etwas abgewinnen könnt.

Ich selbst spiele es liebend gern mit Freunde, aber nun, es ist noch immer Fallout 76:

Wochenend-Tipps für PS4-Spieler: Saaaaale

All i want for christmas sind ANGEBOTE! Und es ist noch nicht einmal Weihnachten, na sowas.

Nein, natürlich gibt es ständig Angebote im PS Store, weswegen wir euch auch ständig ein paar nette Spiele aus den Angeboten herauspicken. Dieses Mal an der Reihe: Ein Bonusrunden-Sale, die weitere Spiele in den Rabatt-Topf wirft:

https://store.playstation.com/de-de/grid/STORE-MSF75508-EXTENDEDPLAY/1/?utm_source=giga&utm_medium=psn&emcid=di-st-239016

Psst: Kauft euch nicht GTA 5 im PS Store-Sale, falls ihr auch einen PC besitzt. Das Spiel gibt’s nämlich gerade kostenlos beim Epic Games Store.

Nicht vergessen: Nächste gibt’s wieder einen Feiertag, dieses Mal für alle in Deutschland. Kommt es nur mir so vor, und sind die Feiertage recht ungleich über das Jahr verteilt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal an einem Freitag arbeiten musste. Oh, warte…