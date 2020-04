PS4-Angebote: Was wir alle dieses Wochenende auf der Konsole spielen können

Was für lange lange Spiele können wir an diesem langen langen Wochenende nur spielen?

Technisch gesehen ist dieses Wochenende ja gar nicht länger; es wird nur umrahmt von zwei Feiertagen, die ich jetzt gnadenlos dazuzähle: Vier lange lange Tage, die wir mit Spielen verbringen könnten. Aber welche? Im PS Store schreitet wie schon letzte Woche der Frühlings-Sale voran, der mit bunten Rabatten bis zu 60 Prozent auf Titel wie Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order oder FIFA 20 um sich wirft.

Natürlich erscheint auch Final Fantasy 7 Remake am 10. April; also direkt zu Beginn des langen Wochenendes. Unsere Redakteurin Laura hat sich sofort in das Spiel verliebt, demnach könnte es auch euer Ostern retten. FF7 Remake kostet 69,99 Euro für PS4. Seid ihr knapp bei Kasse, dürft ihr weiterhin die Demo kostenlos testen.

Wochenend-Tipps für PlayStation-Spieler

Die Frühlingsangebote dominieren noch bis zum 17. April den PS Store, ein paar lohnenswerte Angebote hatte ich euch schon zusammengestellt. Ganz interessant ist dabei auch No Man’s Sky, das gerade mit 55 Prozent Rabatt nur noch 17,99 Euro im PS Store kostet. Trotz des brandneuen Updates, das eben erst im Spiel gelandet ist und euch Exo Mechs basteln lässt. Wie cool das ist, könnt ihr mit einem Blick in den Trailer zum Update entscheiden:

Kürzlich in den PS Store gefallen sind außerdem das Indie-Grusel-Adventure Below für 22,49 Euro und auch die Gourmet-Edition von Overcooked 2 für 39,99 Euro. Neben Resident Evil 3 Remake, von dem ich jedoch ausgehe, dass ihr schon davon wisst. (Tut ihr doch, oder?)

Und schließlich, wenn ihr noch immer nicht das gefunden habt, was ihr sucht: Es gibt immer noch PS Now. Der Streaming-Dienst bietet über 600 Spiele zum Streamen – also ohne Installation – an, und lässt euch seit April auch Marvel’s Spieder-Man und Just Cause 4 spielen. Das Abonnement kostet euch monatlich 9,99 Euro.

Bilderstrecke starten (17 Bilder) Die besten Spiele, mit denen wir uns jetzt zu Hause die Zeit vertreiben können

Was spielt ihr über Ostern? Oder vertreibt ihr eure Zeit anders, vielleicht beim Ostereiersuchen im trauten Heim? Nebenbei: Ich werde mit Greedfall über die Tage hinweg näher anschauen. Und ganz viel in der Sonne liegen. Auf dem Balkon.