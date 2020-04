Nicht vergessen: Schnell noch die PS Plus-Spiele für diesen Monat holen, denn nächste Woche gibt’s schon die neuen.

Langes, langes Wochenende, was für PS4-Spiele legst du uns in die Hände? Ein paar nette Angebote sind ohne Frage dabei, denn obwohl dir Frühlingsangebote heute definitiv aus dem PS Store fallen, gibt’s dafür den Big In Japan-Sale, über den ihr eure wachen Augen schweifen lassen dürft. Dort findet ihr nicht nur einige Final Fantasy-Teile für geringe Preise, sondern auch mehrere Resident Evil-Spiele mit Rabatt: Darunter Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4, Resident Evil 5 und Resident Evil 6 sowie den ersten Teil, Resident Evil.

Falls ihr einen guten Freund habt, mit dem euch die Koop-Spiele ausgehen, so empfehle ich euch wärmsten Resident Evil 5.

Wochenend-Tipps für PlayStation-Spieler

Vergesst nicht, euch vor nächste Woche noch die PS Plus-Spiele im April abzugreifen, falls noch nicht geschehen: Uncharted 4: A Thief’s End und DiRT Rally 2.0. Ab nächster Woche krabbeln nämlich die neuen PS Plus-Titel für den Mai auf den Plan, womit die alten wegfallen.

Ganz nebenbei, ihr könnt euch jetzt auch The Last of Us 2 und den PS4-exklusiven Titel Ghost of Tsushima vorbestellen. Die Release-Termine sind auch schon bekannt, immerhin kommen die Spiele bereits diesen Sommer auf den Markt.

Ablenkung! Wir brauchen Ablenkung!!

Bilderstrecke starten (21 Bilder) Das spielen wir in der Redaktion, um uns abzulenken

Was spielt ihr über das lange Wochenende? Nach all der Zeit zu Hause gehen auch mir die Videospiele langsam aus, es wird also ohne Frage Zeit, dass ein paar neue Releases in den Sommer starten. Gibt es ein Spiel, auf das ihr euch besonders freut?