Holt eure Lupe heraus, wir durchforsten heute Geheimtipps für die PS4. Außerdem: Die neuen PS Plus-Spiele sind draußen.

Life Is Strange 2 Facts

Falls ihr in Berlin lebt, wird euer Wochenende auch dieses Mal länger als sonst sein – Freitag ist dort nämlich Feiertag. Glückseligkeit! Ob lang oder kurz, die nächsten Tage könnt ihr euch zudem an den neuen, recht strategischen PS Plus-Spielen laben, solltet ihr ein Abonnent sein. Falls ihr außerdem ein Spiel sucht, dass ihr im Koop online oder per Couch spielen könnt, werft euer Elbenauge auf das kürzlich für PS4 erschienenen LEGO: Der Hobbit. Es gibt auch eine kostenlose Demo.

Geheimtipps für PlayStation-Spieler

Ich nenne es nicht nur Geheimtipps, nein, es sind offizielle Geheimtipps, die Sony euch im PS Store mit Rabatt-Schildchen ans Herz legt. Natürlich ist es völlig irrelevant, wie Sony seine neuen Sales nennt – relevant sind nur die Spiele, die sie beinhalten. Und einige von diesen Geheimtipps können sich durchaus sehen lassen. Hier ein paar Tipps unter den Geheimtipps:

Ich weiß gar nicht, warum wir ein Video vom Bee Simulator haben:

Was würde eine Biene tun, wenn sie Telekinese beherrschen könnte? Würde auch sie ihr kleines Ärmchen ausstrecken, um Blumen per Geisteskraft zu bewegen? Oder würde eine Biene vielleicht ganz anders denken und ihre Fühler auf die nächsten Pollen richten, um sie vor sich herzutransportieren? Wären Bienen die Herrscher der Welt, besäßen sie eine derart mächtige Kraft? Und wäre es dann vielleicht sogar eine bessere Welt? Ha.