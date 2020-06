Oh, was sehen unsere wunden Augen denn da? Im PS Store gibt's einige (gar nicht so alte) Klassiker im Angebot unter 15 Euro, außerdem sind Remastered-Versionen mit einem netten Rabatt versehen.

Wochenend-Tipps für PS4-Spieler: Angebote unter 15 Euro

Während das Angebot der Woche eher meh ist, außer, ihr steht auf LKWs, die ihr durch den Schnee steuern könnt – und wenn ja, dann ran da! – bietet der PS Store trotzdem noch ein paar nette Angebote bei jenen Spielen, die momentan unter 15 Euro kosten. Assassin's Creed Origins? Kingdom Come Deliverance? Sehr tief müsst ihr hier nicht in die Tasche greifen, was ja immer ganz schön ist.

What Remains of Edith Finch hat uns damals tief beeindruckt. Falls ihr Story-Spiele mögt, ist dieses Werk ein Muss:

Noch nichts dabei? Schaut beim Retro- und Remastered-Sale im PS Store vorbei, dort gibt's noch einige andere Spiele, die euch vielleicht interessieren könnten. Und nein, nicht alle da sind uralt.

Derweil solltet ihr, falls noch nicht geschehen, recht bald eure PS-Plus-Spiele abholen: Dieses Monat ist nämlich nicht nur Call of Duty: WW2 dabei, sondern auch Star Wars: Battlefront 2 – und allzu lange ist es immerhin nicht mehr, bis die nächsten kostenlosen Spiele in den Shop wandern werden.