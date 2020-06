Die Days of Play haben begonnen, und mit ihnen schwappt eine nette Welle an reduzierten Spielen in den PS Store. Ein Blick lohnt sich aber nicht nur hier, sondern auch bei den Angeboten der Woche. (Psst – Ark: Survival Evolved.)

Na, wer piepst denn da? Ah ja, es ist Ark: Survival Evolved, das mit seinem Dino-Köpfchen aus den Angeboten der Woche im PS Store lugt. Mit 80 Prozent Rabatt kann sich das Crafting- und Survival-Spiel durchaus sehen lassen, es kostet momentan nur noch 54,99 Euro 10,99 Euro. Dazu sind auch die Erweiterungen rabattiert auf dem Wühltisch gelandet, unter anderem Ark: Aberration für 19,99 Euro 6,99 Euro und Ark: Extinction für 19,99 Euro 6,99 Euro.

Wochenend-Tipps für PS4-Spieler: Days of Play

https://store.playstation.com/de-de/grid/STORE-MSF75508-DAYSOFPLAY20/1?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

God of War ist bis jetzt an euch vorbeigegangen? Schande!

Die Days of Play finden vom noch bis zum 18. Juni statt, wobei einige Angebote sicherlich noch ausgetauscht werden oder dazukommen. Derweil könnt ihr eure Argusaugen weiterhin über die Doppelten Rabatte schweifen lassen, solltet ihr bereits PS-Plus-Abonnenten sein: Dort erhalten alle mit dem Abo nämlich – wie der Name schon verrät – doppelt Rabatt.