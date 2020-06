Wochenende heißt auch PS4-Angebote. Dieses Mal wird es tropisch-tödlich.

Wochenend-Tipps für PS4-Spieler: Stranded Deep im Angebot der Woche

Stranded Deep ist zwar nicht ganz neu, dafür aber neu auf der PS4: Das Tropen-Survival-Spiel mag schön aussehen, ist aber knallhart, wenn es darum geht, auch umbringen zu wollen: Ob nun durch Haie, tödliche Krankheiten oder den altbekannten Hungertod. Ob ihr trotzdem zum erfolgreichen Robinson Crusoe werdet, könnt ihr jetzt sogar für einen reduzierten Preis herausfinden: Stranded Deep ist nämlich noch bis zum 18. Juni um 30 Prozent herabgesetzt, und kostet gerade 19,99 Euro 13,99 Euro.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP5155-CUSA18152_00-STRANDEDDEEPSIEE?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

Und was gibt's noch so im Angebot? Hier ein paar Highlights:

Ich will ja nicht subjektiv sein (duh), aber so ein schönes Tetris habe ich noch nie gesehen:

Noch bis zum 18. Juni finden die Days of Play statt, ein wenig Zeit bleibt euch also noch. Oh, seid ihr eigentlich GTA-Online-Spieler? Falls ja, möchte ich auch freundlich darauf hinweisen, dass ihr mit eurem PS-Plus-Abo – solltet ihr eines besitzen – ab jetzt jeden Monat bis zum Release der PS5 1.000.000 GTA-Dollar geschenkt bekommt. Nett.