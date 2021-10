Ihr habt das Warten satt und wollt endlich stolzer Besitzer einer PlayStation 5 sein? Das aktuelle PS5-Angebot der MediaMarkt-Tarifwelt ist dann vielleicht genau das Richtige für euch, sofern ihr gerade auch einen neuen Handytarif sucht. GIGA hat die Details.

PlayStation 5 inkl. Ghost of Tsushima, Death Stranding & Deathloop bei MediaMarkt

Die PlayStation 5 ist im Einzelverkauf so gut wie gar nicht zu bekommen. Für all diejenigen, die das Warten satthaben und sowieso überlegten ihren Smartphone-Tarif zu wechseln, bietet MediaMarkt gerade ein interessantes Bundle bestehend aus der PS5-Konsole und den drei Top-Spielen Ghost of Tsushima Directors Cut, Death Stranding Directors Cut und Deathloop an. Dazu gibt es einen Handytarif mit 40 GB-Datenvolumen und Allnet- und SMS-Flat für 34,99 Euro im Monat und einer einmaligen Zahlung von 142,94 Euro (Anzahlung für die PS5 + Anschlussgebühr + Versand).

Tarif-Details des PS5-Bundles auf einen Blick

Tarif-Details im Überblick

Tarif: „Free M Boost“

Netz: o2

40 GB LTE (Bis 300 MBit/s inkl. 5G )

) Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Vertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

100 Euro Wechselbonus bei Mitnahme der Rufnummer

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 34,99 Euro im Monat

Einmalige Zuzahlung für die PS5: 99 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: ab 3,95 Euro

= 982,70 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Sony PS5 inkl. Tarif bei MediaMarkt und Saturn: Lohnen sich die Angebote?

Die Disc-Edition der PlayStation 5 kostet im Einzelhandel 499 Euro und die Spiele Ghost of Tsushima Directors Cut rund 60 Euro, Death Stranding Directors Cut ca. 30 Euro und Deathloop rund 50 Euro. Zieht man diese Summen nun von den Gesamtkosten nach 24 Monaten ab, bleiben 343,70 Euro für den reinen Tarif übrig und man zahlt somit effektiv 14,32 Euro pro Monat für einen 5G-fähigen Handy-Tarif mit 40 GB Datenvolumen. Wenn ihr eure Rufnummer mitnehmt, könnt ihr euch außerdem noch einen 100 Euro Wechselbonus sichern. Zum Vergleich: Für einen Mobilfunk-Vertrag mit ähnlichen Konditionen zahlt ihr bei o2 deutlich mehr.

Wenn ihr euch damit arrangieren könnt, einen Vertrag für 24 Monate abzuschließen, ist der Tarif bei MediaMarkt in jedem Fall derzeit eine der besten und zuverlässigsten Möglichkeiten, an eine PlayStation 5 zu kommen. Weitere Möglichkeiten, eine der begehrten Konsolen zu ergattern, findet ihr in unserem Artikel „PS5 bestellen: Preise und Verfügbarkeiten“.

Endlich im Besitz einer PS5? Die Exklusivspiele für die Next-Gen Konsole von Sony stellen wir euch in diesem Video vor:

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Vergesst nicht, euren Vertrag rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr, obwohl ihr die Konsole bereits abbezahlt habt.