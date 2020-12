Eine PS5 will gerade jeder haben, doch die wenigsten werden eine Konsole in absehbarer Zeit bekommen. Zum Leidwesen der Fans ist die PlayStation 5 aktuell überall ausverkauft. Wirklich überall? Nein, denn überraschenderweise hat sich o2 ein paar Konsolen gesichert und bietet diese in Verbindung mit einem Handyvertrag an. Die Lieferzeit beträgt nur 3 Wochen. GIGA hat die Details.

PS5: Mobilfunkbetreiber o2 garantiert Lieferung in 3 Wochen

Die PlayStation 5 ist eigentlich seit dem 19. November auf dem Markt. Kaufen kann man die neue Konsole von Sony aktuell trotzdem nicht, denn sie ist überall restlos vergriffen (Checkt hier die aktuelle Verfügbarkeit).

Jetzt ist ein Angebot aufgetaucht, mit dem ihr euch die NextGen-Konsole doch noch zeitnah sichern könnt. Bei o2 bekommt ihr die PS5 (Digital Edition) mit einem Free-M-Handyvertrag für 39,99 Euro im Monat plus 45,85 Euro einmalige Kosten (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versandkosten). Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB LTE mit bis zu 225 MBit/s. Diesen könnt ihr mit eurem Smartphone oder einem anderen mobilen Endgerät nutzen. Achtung: Auch o2 hat nur ein begrenztes Kontingent an Konsolen auf Lager. Falls ihr den Deal mitnehmen wollt, solltet ihr euch beeilen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: o2 Free M

Netz: o2

20 GB LTE -Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 225 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

wie sich die PS5 im Vergleich zur Xbox Series X schlägt, erfahrt ihr im Video:

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 39,99 Euro im Monat

Zuzahlung für die PS5: 1 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,86 Euro

zusammengerechnet 1.005,61 Euro nach 24 Monaten

PS5 mit o2 Free-M-Vertrag: Für wen lohnt sich das Angebot?

Das Angebot lohnt sich nur, wenn ihr auch etwas mit dem Tarif anfangen könnt, denn abzüglich der Kosten für die PS5 (Digital Edition: 399,99 Euro UVP) bleiben immer noch rund 600 Euro übrig. Das entspricht ca. 25 Euro im Monat für den o2-Tarif mit 20 GB LTE, Allnet- und SMS-Flat. Dafür ist für die PS5 aktuell eine Lieferzeit von nur 3 Wochen angegeben. Wann die Konsole ohne Tarif bei Amazon, MediaMarkt und Co wieder erhältlich sein wird, ist ungewiss.

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr bleibt gleich, obwohl ihr die PS5 schon „abbezahlt“ habt.