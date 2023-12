PS5-Kracher bei Aldi: Discounter-Bundle macht das neue Slim-Modell zum Schnäppchen

Kaum ist die PS5 Slim in Deutschland erhältlich, nimmt Discounter-König Aldi das neue Konsolenmodell ins Visier. Ab Anfang Dezember gibt’s online ein attraktives Bundle, bei dem ihr neben der Konsole auch noch den neuen PS5-Hit Marvel’s Spider-Man 2 bekommt – alles zusammen für nur 559 Euro.

Aldi schnürt neues PS5-Bundle

Die PS5 Slim ist leichter, sie ist kompakter, das Disklaufwerk lässt sich relativ problemlos austauschen und Sony hat seinem neuen Konsolenmodell sogar ein Speicherupgrade verpasst. Statt einer 825 GB großen SSD ist nun ein 1-TB-Modell verbaut. Seit kurzer Zeit gibt es die brandneue Konsolenversion auch hierzulande zu kaufen. Der Preis für die Version mit Disklaufwerk liegt bei 549 Euro.

Wer sich jedoch noch ein paar Tage gedulden kann, sollte lieber auf das kommende PS5-Slim-Bundle im Aldi-Onlineshop warten. Denn der Discounter verkauft die neue PS5 Slim (mit Disklaufwerk) zusammen mit Marvel’s Spider-Man 2 für gerade einmal 559,00 Euro. Zum Vergleich: Der UVP des Bundles liegt bei 620,00 Euro – ihr spart also rund 60 Euro. Der Verkauf startet am 7. Dezember 2023 um 00:00 Uhr.

Einziger Wermutstropfen: Ihr müsst noch 5,95 Euro für den Versand drauflegen. Aber selbst dann macht ihr mit dem Aldi-Bundle noch einen guten Deal. Wer sich das Aldi-Angebot nicht entgehen lassen will, sollte sich lieber pünktlich einen Wecker stellen. Einige der Online-Angebote des Discounters waren in der Vergangenheit bereits innerhalb weniger Minuten vergriffen.

Gut zu wissen: Aldi bietet kostenlosen Rückversand an. Solltet ihr also feststellen, dass die PS5 Slim doch nicht so toll ist, wie ihr erwartet habt, könnt ihr sie gratis wieder zurückschicken und erhaltet euer Geld zurück.

Marvel’s Spider-Man 2 ist ein absoluter Pflichtkauf für jeden PS5-Spieler. Warum das so ist, erklären wir euch im GIGA-Test:

Eine Frage bleibt beim PS5-Aldi-Bundle offen

Aus der Produktbeschreibung des Aldi-Bundles geht nicht klar hervor, ob Marvel’s Spider-Man 2 in Form einer Disk oder nur als Code beiliegt. Wir haben bei Aldi nachgefragt, um das in Erfahrung zu bringen und werden den Artikel mit einem Update versehen, sobald wir Gewissheit haben.

Sollte das Spiel tatsächlich in physischer Form Teil des Bundles sein – was wir erwarten – könnt ihr auf die folgende Weise den Kaufpreis der PS5 Slim nach dem Durchspielen des Open-World-Abenteuers nochmal ordentlich reduzieren. Wer übrigens kein Interesse an Marvel’s Spider-Man 2 hat, die PS5 Slim aber dennoch ein paar Euro günstiger erstehen möchte, wird gerade auf eBay fündig. Das und weitere Angebote haben wir für euch in unserem PS5-Deal-Überblick zusammengefasst.

Auf Plattformen wie Kleinanzeigen geht Spider-Man 2 nämlich immer noch für rund 50 Euro weg, die ihr beispielsweise in dieses praktische PS5-Zubehör investieren könntet:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.