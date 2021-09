PS5 verzweifelt gesucht? Lange war die heiß begehrte Konsole bei o2 ausverkauft, jetzt gibt es endlich wieder Nachschub – und außerdem noch 100 Euro Prämie obendrauf. Ihr bekommt die Playstation 5 im Bundle mit einem 2. Controller sowie 20-GB-Handyvertrag für 43 Euro im Monat. Wir haben nachgerechnet und verraten, ob sich das Angebot lohnt.

PS5-Bundle: Konsole + 2. Controller + Handytarif bei o2

Die PlayStation 5 ist bei o2 ab sofort wieder mit „Free M“-Tarif erhältlich und diesmal stehen gleich zwei Bundles zur Auswahl, mit und ohne Laufwerk:

Das Besondere an beiden Angeboten ist, dass ihr euch zusätzlich 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme sichern könnt. Die 100 Euro werden als monatlicher Rabatt in Raten von 20 × 5 Euro auf die Grundgebühr gewährt. Diese Aktion gilt allerdings nur noch bis 30. September und auch PS5-Konsolen sind lediglich in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Die Details des Tarifs „o2 Free M“ im Überblick

Netz: o2

20 GB LTE/5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Für 5 Euro mehr im Monat gibt's das Konsolen-Bundle auch mit dem „o2 Free M Boost“ und 40 GB LTE/5G-Datenvolumen sowie der Möglichkeit, den Tarif auf mehreren Geräten gleichzeitig zu nutzen („Connect-Option“).

o2 gibt derzeit eine Lieferzeit von 3 Wochen für die PS5 an. Beachtet allerdings, dass das Angebot beim letzten Mal sehr schnell ausverkauft war. Bei allen anderen Händlern ist die NextGen-Konsole weiterhin restlos vergriffen, checkt hier die aktuelle Verfügbarkeit:

Wie sich die PS5 im Vergleich zur Xbox Series X schlägt, erfahrt ihr im Video:

PS5 im Tarif-Bundle: Diese Kosten erwarten euch

Das folgende Rechenbeispiel gilt für das Angebot mit der PS5 Disc Edition + 2. Controller + FIFA 22 mit „o2 Free M“-Tarif:

Einmalzahlung für die PS5: 1 Euro

Monatliche Grundgebühr für den o2-Tarif mit 20 GB: 24 × 49,99 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

Gesamtkosten über 24 Monate Vertragslaufzeit: 1.245,74 Euro

PS5 mit o2 Free-M-Vertrag: Lohnt sich das Angebot?

Holen wir mal den Taschenrechner raus: Die PS5 Disc Edition kostet 499,99 Euro – zumindest theoretisch, denn sie ist aktuell überall ausverkauft. Der 2. Controller kostet aktuell mindestens ca. 60 Euro, das Spiel FIFA 22 ebenfalls. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Vertragslaufzeit ab, bleiben genau 625,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht rund 26 Euro im Monat für eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen. Der Normalpreis für den „o2 Free M“-Tarif beträgt 29,99 Euro im Monat – so gesehen also ein guter Deal, zumal die 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme noch gar nicht eingerechnet sind.

Vergesst jedenfalls nicht, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr reduziert sich auf 29,99 Euro (Free M) bzw. 34,99 Euro (Free M Boost) ab dem 25. Monat.