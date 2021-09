Wer eine PS5 ergattern will, muss sich entweder extrem in Geduld üben oder zu unkonventionellen Methoden greifen. Letzteres spricht für die aktuellen Angebote bei Mobilcom-Debitel und MediaMarkt. Dort bekommt ihr die PS5 sofort, wenn ihr sie in Kombination mit einem Telekom-Handytarif kauft. Lohnt sich das und welche Alternativen gibt es? GIGA prüft nach!

PS5 mit Telekom-Tarif bei Mobilcom-Debitel und MediaMarkt

Seit Monaten warten Tausende Spieler darauf, endlich eine PS5 zu ergattern. Im freien Handel ist die Next-Gen-Konsole fast nie zu bekommen, doch MediaMarkt, Saturn und der Mobilfunkhändler Mobilcom-Debitel konnten sich einige Geräte sichern und verkaufen diese jetzt im Tarif-Bundle. Falls ihr an einer PS5 mit Handyvertrag im Telekom-Netz interessiert seid, gibt es nun folgende Optionen:

Achtung: Auch MediaMarkt/Saturn und Mobilcom-Debitel haben nur ein begrenztes Kontingent an Konsolen auf Lager. Falls ihr den Deal mitnehmen wollt, solltet ihr euch beeilen.

PlayStation 5 mit Telekom-Tarif: Welches Angebot lohnt sich?

Alle der oben genannten PS5-Angebote mit Telekom-Vertrag lohnen sich nur, wenn ihr auch etwas mit einem der Tarife anfangen könnt. Unserer Meinung nach bietet MediaMarkt mit dem „PS5 Disc Edition + Green LTE 10 GB im Telekom-Netz“-Bundle aktuell das beste Angebot im Telekom-Netz, wenn es um Preis-Leistung geht. Für insgesamt 860,70 Euro nach 24 Monaten Mindestlaufzeit bekommt ihr die PlayStation 5 Disc Edition in wenigen Tagen zugeschickt.

Abzüglich der Kosten für die Konsole (Disc Edition: 499,99 Euro UVP) bleiben am Ende 360,71 Euro rein für den Tarif übrig. Das entspricht ca. 15 Euro im Monat für 10 GB Datenvolumen und Telefon-Flat. Eine SMS-Flat ist im Tarif nicht enthalten, für jede Kurznachricht werden 19 Cent fällig. Zudem fällt die maximalen Datengeschwindigkeiten mit 25 MBit/s eher mager aus – zum Streamen von YouTube und Netflix reicht es aber locker.

Hinweis: Vergesst nicht rechtzeitig, spätestens 3 Monate vor Ende der Mindestlaufzeit zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr ab dem 25. Monat bleibt gleich, obwohl ihr die PS5 schon abbezahlt habt.

Wie sich die PS5 im Vergleich zur Xbox Series X schlägt, erfahrt ihr im Video:

PS5 mit Handytarif: Welche Alternativen gibt es?

Wenn es nicht gerade das Telekom-Netz sein muss, gibt es noch weitere Alternativen für euch, an eine PS5 zu kommen. MediaMarkt und Saturn haben die PS5 beispielsweise auch mit Vodafone-Tarif im Angebot, bei 1&1 ist die NextGen-Konsole mit DSL-Vertrag zu haben. Ebenfalls interessant ist der PS5-Deal von Yello Strom, wo ihr die Konsole inklusive 1 Jahr PlayStation Plus für 199 Euro Zuzahlung bekommt, wenn ihr einen Ökostrom- oder Gastarif abschließt.

Wann die PlayStation 5 wieder bei Amazon, MediaMarkt und Co verfügbar ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt keiner sagen. Checkt hier die aktuellen Verfügbarkeiten:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).