Der Prime Day läuft erst seit einigen Stunden, einige der besten Angebote sind jedoch schon jetzt online. Auch PS5-Spieler kommen auf ihre Kosten, denn Amazon vertickt den DualSense-Controller für rund 50 Euro – ein echter Hammer-Deal für alle, die auf der Suche nach einem zweiten PS5-Gamepad sind.

PS5-Controller bei Amazon für 50 Euro sichern

Am Amazon Prime Day gibt es für Schnäppchenjäger wieder einige interessante Angebote – darunter auch den offiziellen PS5-Controller von Sony. Der kostet normalerweise knapp 70 Euro, Amazon verkauft das Top-Gamepad im Rahmen des Prime Day gerade für 49,97 Euro in weiß (bei Amazon anschauen) oder für 49,99 Euro in der Farbe Nova Pink (bei Amazon anschauen).

DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5 ] Statt 69,99 Euro UVP: Kabelloser Original-Controller von Sony mit haptischem Feedback, dynamisch-adaptivem Trigger und integriertem Mikrofon. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 08:33 Uhr

DualSense Wireless Controller Nova Pink [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 08:21 Uhr

Ein Blick auf den Preisverlauf des PS5-Controllers zeigt, dass es das DualSense-Gamepad zwar zu anderen Zeitpunkten schon mal ein paar Euro günstiger gab, der aktuelle Amazon-Deal ist aber dennoch ein fantastischer Deal:

Preisverlauf des PS5-Controllers innerhalb des letzten Jahres im Überblick (Bildquelle: Idealo)

Für wen lohnt sich das PS5-Controller-Angebot?

Für alle, die auf der Suche nach einem zweiten Controller für ihre PS5 sind oder ihren aktuellen Controller ersetzen möchten. Für 50 Euro bekommt ihr ein wirklich top-solides Gamepad zugeschickt, das ihr nicht nur an der PS5, sondern auch mit Smartphones oder eurem PC verbinden könnt – dann müsst ihr jedoch unter Umständen auf einige der besonderen Funktionen des Controllers verzichten, etwa die adaptiven Trigger.

Von diesen speziellen Features könnt ihr nur profitieren, wenn ihr euren DualSense-Controller an der PS5 betreibt.

Neben dem PS5-Controller gibt es noch viele weitere gute Angebote für Gamer am Amazon Prime Day. Die besten davon haben unsere Kollegen von spieletipps zusammengefasst. Und wenn ihr auch abseits des Gaming-Kosmos auf der Suche nach Schnäppchen seid, empfehlen wir euch einen Blick auf unsere eigene Prime-Day-Übersicht auf GIGA. Diese wird von uns regelmäßig aktualisiert, damit ihr stets den kompletten Überblick über alle laufenden Deals habt, die sich wirklich lohnen.