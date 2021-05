Lange war die PlayStation 5 bei o2 ausverkauft, jetzt hat der Mobilfunkhändler sein beliebtes Tarif-Angebot neu aufgelegt. Wir haben uns die Konditionen sowie Kosten ganz genau angesehen und verraten, wie gut der PS5-Deal wirklich ist.

PS5-Bundles bei o2: Die Tarif-Angebote im Überblick

o2 weiß, was sich viele Playstation-Fans aktuell wünschen und bietet die PS5 (Digital Edition) zusammen mit dem „o2 Free M“-Tarif an. Dieser beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie monatlich 20 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 225 MBit/s. Zudem habt ihr die Wahl zwischen einem 2. Controller oder einer 12-monatigen Mitgliedschaft für sowohl PS Plus als auch PS Now. Folgende Angebote sind in begrenzter Stückzahl sofort verfügbar:

Für nur 5 Euro mehr im Monat gibt's sogar satte 40 GB LTE-Datenvolumen sowie 12 Monate Netflix, Sky Ticket oder o2 TV inklusive (Tarif „o2 Free M Boost“). In unseren Augen der bessere Deal, weil ihr ein ganzes Entertainment-Paket zu einem fairen Preis bekommt.

Die Details des Tarifs „o2 Free M Boost“ im Überblick

Netz: o2

40 GB LTE -Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 225 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

12 Monate Netflix, Sky Ticket oder o2 TV

Connect-Option: Datenvolumen kann auf mehreren Geräten genutzt werden.

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

PS5 + 2. Controller bei o2PS5 + PS Plus & PS Now bei o2

o2 garantiert eine sofortige Lieferung, die PS5 könnte also in wenigen Tagen bei euch im Wohnzimmer stehen. Beachtet allerdings, dass das Angebot beim letzten Mal sehr schnell ausverkauft war. Bei allen anderen Händlern ist die NextGen-Konsole weiterhin restlos ausverkauft, checkt hier die aktuelle Verfügbarkeit:

Wie sich die PS5 im Vergleich zur Xbox Series X schlägt, erfahrt ihr im Video:

PS5 + 2. Controller bei o2PS5 + PS Plus & PS Now bei o2

PS5 im Tarif-Bundle: Diese Kosten erwarten euch

Das folgende Rechenbeispiel gilt für das Angebot mit der PS5 Digital Edition + 2. Controller mit „o2 Free M Boost“-Tarif:

Einmalzahlung für die PS5: 1 Euro

Monatliche Grundgebühr für den o2-Tarif mit 40 GB: 24 × 47,99 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: gratis

Versandkosten: gratis

Gesamtkosten über 24 Monate Vertragslaufzeit: 1.152,76 Euro

PS5 mit o2 Free-M-Vertrag: Für wen lohnt sich das Angebot?

48 Euro im Monat für einen Mobilfunktarif klingt erstmal nicht nach einem Schnäppchen, doch ihr bekommt hier wirklich viel geboten:

Die PS5 Digital Edition kostet 399,99 Euro – zumindest theoretisch, denn sie ist aktuell überall ausverkauft.

Der 2. Controller kostet aktuell mindestens 63 Euro.

Das 12-monatiges Streaming-Abo hat einen Gegenwert von bis zu 119,88 Euro. Falls ihr bereits ein Netflix-Abo besitzt, besteht die Möglichkeit, den Tarif-Vorteil mit dem laufenden Abo zu kombinieren.

Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Vertragslaufzeit ab, bleiben genau 569,89 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 23,75 Euro im Monat – ein günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 40 GB Datenvolumen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ihr das Datenvolumen auf mehreren SIM-Karten nutzen könnt.

PS5 + 2. Controller bei o2PS5 + PS Plus & PS Now bei o2

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr reduziert sich auf 29,99 Euro (Free M) bzw. 34,99 Euro (Free M Boost) ab dem 25. Monat.