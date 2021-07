Wer eine PS5 ergattern will, muss sich entweder extrem in Geduld üben oder zu unkonventionellen Methoden greifen. Zweites spricht für das aktuelle Angebot von Mobilcom-Debitel, wo ihr eine PS5 sofort nach Hause geschickt bekommt, wenn ihr sie in Kombination mit einem Handytarif kauft. Lohnt sich das? GIGA prüft nach!

PS5 bei Mobilcom-Debitel: Mit Handyvertrag sofort verfügbar

Seit Monaten warten Tausende Spieler darauf, endlich eine PS5 zu ergattern. Im freien Handel ist die NextGen-Konsole fast nie zu bekommen, doch der Mobilfunkhändler Mobilcom-Debitel konnte sich einige Geräte sichern und verkauft diese jetzt im Tarif-Bundle. Wer beim Anbieter den Handytarif „green LTE 15 GB“ im Vodafone-Netz oder den „green LTE 10 GB“ im Telekom-Netz abschließt, bekommt nach der Bestellung sowohl eine PS5 (Disc-Edition) als auch insgesamt 24 Monate PS-Plus zugeschickt. Die Codes für eure PS-Plus-Mitgliedschaft kriegt ihr zwei Wochen nach der Aktivierung eurer neuen SIM-Karte via SMS zugesendet.

Achtung: Auch Mobilcom-Debitel hat nur ein begrenztes Kontingent an Konsolen auf Lager. Falls ihr den Deal mitnehmen wollt, solltet ihr euch beeilen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: green LTE 10 GB (Telekom) und green LTE 15 GB (Vodafone)

Netz: wahlweise Telekom oder Vodafone

10 GB bzw. 15 GB LTE -Datenvolumen – max. 21,6 MBit/s (Telekom) max. 50 MBit/s (Vodafone)

-Datenvolumen – max. 21,6 MBit/s (Telekom) max. 50 MBit/s (Vodafone) Telefon-Flat in alle Netze

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Wie sich die PS5 im Vergleich zur Xbox Series X schlägt, erfahrt ihr im Video:

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 41,99 Euro im Monat

Zuzahlung für die PS5: 99,99 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

= 1.147,74 Euro nach 24 Monaten

PlayStation 5 bei Mobilcom-Debitel: Lohnt sich das Angebot?

Das Angebot lohnt sich nur, wenn ihr auch etwas mit dem Tarif anfangen könnt. Abzüglich der Kosten für die PS5 (Disc Edition: 499,99 Euro UVP) und den beiden PS-Plus-Jahresabos (2x 59,99 Euro) bleiben am Ende immer noch rund 530 Euro übrig. Das entspricht ca. 22 Euro im Monat für den Mobilcom-Debitel-Tarif mit 10 oder 15 GB Datenvolumen und Telefon-Flat. Eine SMS-Flat ist im Tarif nicht enthalten, für jede Kurznachricht werden 19 Cent fällig. Zudem fallen die maximalen Datengeschwindigkeiten mit 21,6 MBit/s (Telekom) und 50 MBit/s (Vodafone) eher mager aus – zum Streamen von YouTube und Netflix reicht es aber locker.

Trotzdem ist der Handytarif für alle PlayStation-Fans, die zeitgleich einen neuen Vertrag suchen, einen Blick wert. Auf diese Weise kommen Konsolenspieler endlich problemlos an eine PS5. Wann die PlayStation 5 wieder bei Amazon, MediaMarkt und Co. verfügbar ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt schließlich keiner sagen.

Hinweis: Vergesst nicht, euren Vertrag rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Tarif automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr reduziert sich zwar auf 31,99 Euro ab dem 25. Monat, da ihr die PS5 dann ja schon „abbezahlt“ habt. Das ist in unseren Augen aber immer noch zu viel für die gebotene Leistung.