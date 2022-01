Wer endlich eine PS5 sein Eigen nennen will, muss aktuell immer noch Mondpreise bei eBay bezahlen oder zu unkonventionellen Methoden greifen. Letzteres spricht für das Angebot von o2, wo ihr die Digital Edition noch für kurze Zeit inklusive Handyvertrag und 100 Euro Bonus bekommt. Wir rechnen vor und verraten, ob es sich lohnt.

PS5 Digital Edition mit 2. Controller, Handyvertrag & 100 Euro Bonus bei o2

Ihr wollt euch endlich eine PS5 sichern und könnt darüber hinaus einen neuen Handytarif gebrauchen? Dann solltet ihr dieses Angebot von o2 kennen: Der Mobilfunkhändler legt die Konsole als Prämie zu einem Free-Tarif eurer Wahl obendrauf, die Lieferzeit beträgt aktuell 5 Wochen. Es handelt sich um die PS5 Digital Edition (ohne Laufwerk) und dazu gibt es einen 2. DualSense-Controller gratis. Bei Interesse solltet ihr euch jedoch beeilen, denn ähnliche Angebote von o2 waren in der Vergangenheit immer sehr schnell vergriffen. Ebenfalls gut zu wissen: Falls ihr eure Rufnummer mitnehmt, bekommt ihr 100 Euro Wechselbonus – allerdings nur noch bis 31. Januar 2022.

Einen Handyvertrag abschließen, nur um endlich eine PS5 zu ergattern, klingt erst mal nach Bauernfängerei. Wir haben das Angebot deshalb mal durchgerechnet und als Beispiel den beliebten o2 „Free M“-Tarif genommen, mit Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB 5G/LTE-Datenvolumen für 39,99 Euro im Monat. Zur Wahl stehen aber auch andere Tarife mit mehr oder weniger Datenvolumen.

Die Details des Tarifs „o2 Free M“ im Überblick

Netz: o2

20 GB LTE/5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme (Auszahlung erfolgt in 20 monatlichen Raten von 5 Euro auf die Grundgebühr)

Für 5 Euro mehr im Monat gibt's das Konsolen-Bundle auch mit dem „o2 Free M Boost“ und 40 GB LTE/5G-Datenvolumen sowie der Möglichkeit, den Tarif auf mehreren Geräten gleichzeitig zu nutzen („Connect-Option“).

PS5 als Prämie zum o2 Free-M-Tarif: Lohnt sich das Angebot?

Die Kosten des Angebots im Überblick: PS5 Digital Edition + o2 Free M Grundgebühr

(monatlich) 39,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.005,74 Euro Gerätewert 400 Euro + 60 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 545,74 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 22,74 Euro Zum Angebot bei o2

Holen wir mal den Taschenrechner raus: Die PS5 Digital Edition kostet rund 400 Euro – zumindest theoretisch, denn sie ist aktuell überall ausverkauft und es scheint einfach kein Ende in Sicht. Bei eBay bewegen sich die Preise um 700 Euro, für unsere Rechnung nehmen wir aber den UVP. Der DualSense-Controller kostet rund 60 Euro. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Vertragslaufzeit ab, bleiben 545,74 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 22,74 Euro im Monat für eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen. Der Normalpreis für den „o2 Free M“-Tarif beträgt 29,99 Euro im Monat – so gesehen also ein guter Deal, zumal die 100 Euro Wechselbonus hier noch gar nicht einberechnet sind.

Die Rechnung geht natürlich nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Beachtet, dass das Angebot beim letzten Mal sehr schnell ausverkauft war. Bei anderen Händlern ist die PS5 weiterhin restlos vergriffen. Mehr Deals zum Thema Handyvertrag mit Konsole haben wir euch hier zusammengefasst:

