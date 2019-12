PSVR vor Weihnachten so günstig wie lange nicht mehr – aber nicht für jeden

Sucht ihr eine günstige Option, um euch endlich die PSVR selbst zu Weihnachten schenken zu können – jetzt ist womöglich die Zeit gekommen.

PlayStation 4 Virtual Reality für 179,99 Euro 199,99 Euro bei Amazon

Die besten Angebote vor Weihnachten auf dürften insbesondere PS4-Liebhaber und VR-Reisende freuen: Hier gibt’s nämlich die neueste Version der PSVR mit Kamera und VR Worlds Voucher für nur 199,99 Euro – allerdings einzig, wenn ihr einen besonderen Gutschein einlöst. So geht’s: Der Gutschein „MORE4U2“ muss beim Kauf eingelöst werden, allerdings funktioniert er nur mit bestimmten Accounts. Der Gutschein ist personalisiert – und ob ihr ihn besitzt, müsst ihr zunächst in eurem eBay-Account nachschauen. Er wird dort angezeigt. Besitzt ihr den Gutschein nicht, wird das Ganze nicht funktionieren. Die Aktion gilt nur bis zum 29. Dezember 2019, also schaut am besten vorher bei eBay rein.

Übrigens: Der Anbieter auf ebay ist Saturn, erhalten werdet ihr euer Produkt also mit Sicherheit in bestem Zustand.

VR Worlds ist eine Mix aus kleineren Spielen, mit der ihr die PSVR sofort ab Lieferung ausprobieren könnt. Außerdem gibt’s im PlayStation Store genug VR-Spiele zum kleinen Preis sowie Demos, die ihr kostenlos versuchen könnt. Sehr zu empfehlen ist übrigens die kurze The-Last-Guardian-VR-Demo.

Holt euch die PSVR in der neuen Version für 179,99 Euro bei eBay*

Ihr könnt euch die PSVR mit VR Worlds auch direkt über holen, falls ihr den Gutschein nicht besitzt oder das Angebot nicht mehr gilt.

PlayStation Virtual Reality Mega Pack in der 2. Edition für 213,99 Euro 229,99 Euro

Ihr möchtet direkt einen Batzen Spiele zur PSVR und nicht nur die Virtual-Reality-Brille? Dann empfehlen wir euch das PSVR Megapack, das euch inklusive der Brille und der Kamera noch fünf gute VR-Spiele mitgibt. Das Bundle gibt es vor Weihnachten auf zum Bestpreis von – wenn ihr den entsprechenden Gutschein besitzt. So geht’s: Der Gutschein „MORE4U2“ muss beim Kauf eingelöst werden, allerdings funktioniert er nur mit bestimmten Accounts. Der Gutschein ist personalisiert – und ob ihr ihn besitzt, müsst ihr zunächst in eurem eBay-Account nachschauen. Er wird dort angezeigt. Besitzt ihr den Gutschein nicht, wird das Ganze nicht funktionieren. Die Aktion gilt nur bis zum 29. Dezember 2019, also schaut am besten vorher bei eBay rein.

Holt euch das PlayStation 4 Virtual Reality Megapack in der 2. Edition für 213,99 Euro bei eBay*

In der 2. Edition des Mega Packs gibt es neben Skyrim VR auch Resident Evil 7, eines der besten Horror-Spiele unserer Zeit. Ich (Marina) habe es und etliche andere Horror-Titel gespielt, und ich kann euch ohne Gewissensbisse sagen, dass sich Resident Evil 7 lohnt – ganz besonders im VR-Modus.

Ihr besitzt den Gutschein nicht? Oder das Angebot gilt nicht mehr? Dann könnt ihr euch das PSVR Megapack auch für trotzdem günstige holen.

Ist VR etwas für euch? Diese Erfahrungen könnt ihr mit Virtual Reality machen:

Ob ihr die PSVR vor Weihnachten noch einmal so günstig bekommt, ist unwahrscheinlich – aber vielleicht bleiben die Preise auch bestehen, wer weiß? Wir glauben allerdings nicht, dass die Brille innerhalb der nächsten Woche noch günstiger wird. Frohes Schnäppchenjagen wünscht euch die Redaktion von GIGA!