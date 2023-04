Die etwas sperrige Frage, mit welchem Vorgehen ihr euch und andere beim mehrspurigen Abbiegen gefährden könnt, stellt mitunter den meisten angehenden Autofahrern ein Bein. Damit ihr diese Hürde ohne Probleme meistert, geben wir euch nicht nur die richtigen Antworten – wir erklären euch auch den Sinn dahinter.

Mobility Facts

Gefahr beim Abbiegen: So beantwortet ihr die Fragen richtig

Die Frage „Kann bei Mehrspurigem Abbiegen zu besonders gefährlichen Situation führen?“ findet ihr unter der amtlichen Kennnummer 1.2.09-101. Insgesamt gibt es wie immer drei Antwortmöglichkeiten:

Genaues Einhalten des Fahrstreifens

Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens

Zu schnelles Fahren

Was davon richtig ist, erkennt ihr an der grünen Färbung der Antworten. Warum das so ist, lest ihr im nächsten Abschnitt.

Langsam und vorsichtig: Abbiegen leicht gemacht

Dass das genaue Einhalten des Fahrstreifens beim Abbiegen nicht gefährlich ist, sollte für jeden nachvollziehbar sein. Abbiegestreifen werden nicht umsonst bei der Straßenführung mit eingeplant. Verlasst ihr die Linien nicht, kreuzt ihr beim Abbiegevorgang keine anderen Fahrspuren und seid somit ungefährlich für andere Verkehrsteilnehmer.

Das bedeutet allerdings nicht, dass diese – unabsichtlich oder auch nur unvorsichtig – in eure Fahrspur einlenken können. Fahrt daher vorausschauend und behaltet die Autos um euch herum im Auge.

Der Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens stellt dazu genau das Gegenteil dar. Es ist keinem Autofahrer möglich, gleichzeitig auf alle Verkehrsteilnehmer vor, hinter und neben ihnen zu achten.

Wollt ihr den Fahrstreifen gefahrlos wechseln, müsst ihr in den Rückspiegel sowie den Seitenspiegel prüfen und zudem einen Schulterblick machen. Dann seht ihr allerdings nicht, wohin beziehungsweise auf wen ihr zu fahrt. So provoziert ihr unnötige Unfälle. Wechselt also in weiser Voraussicht schon vor dem Abbiegen den Fahrstreifen.

Auch zu schnelles Abbiegen ist nicht erlaubt. Damit riskiert ihr beispielsweise, dass ihr von den Fliehkräften aus der Kurve getragen werdet. Auch können eure Reifen den Grip verlieren und euer Heck bricht aus. Selbst erfahrenen Autofahrern ist es dann nicht mehr möglich, das schleudernde Auto noch unter Kontrolle zu halten.

In beiden Situationen stellt ihr nicht nur eine Gefahr für euch, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer dar. Selbst wenn ihr es eilig habt: auf die paar Sekunden kommt es nicht an. Nehmt euch die Zeit und kommt sicher an euer Ziel.

