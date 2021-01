Das kabellose Laden des Smartphones war lange ein wenig verbreitetes Feature, mittlerweile bieten aber immer mehr Handys diese Funktion. GIGA stellt euch eine Auswahl der besten induktiven Ladestationen 2021 in verschiedenen Varianten vor. Wir zeigen euch außerdem, worauf ihr beim Kauf eines Qi-Induktionsladegeräts achten solltet.

Wer sein Handy lädt, ist immer seltener an ein Ladegerät mit einem Kabel gebunden, das erst umständlich eingestöpselt werden muss. Der Qi-Standard macht es möglich, sein Smartphone bequem auf einer Qi-Ladestation per Induktion aufzuladen. Der Markt wird inzwischen von Unmengen dieser kabellosen Ladegeräte überflutet, die unterschiedlich teuer, schnell oder groß sind. Auch bei der Art der Positionierung des Smartphones gibt es mehr als eine Option. Viel Geld muss man für eine gute Ladestation aber zum Glück nicht ausgeben.

Induktive Ladestationen 2021: Alle Testsieger und Empfehlungen in der Übersicht

Preis-Leistungs-Tipp Zum Hinstellen Für Apple-Nutzer Beste Ladestation-Kombi Produkt Anker PowerWave

7.5/10 Pad Anker PowerWave

7.5/10 Ladeständer Belkin BOOST UP IKEA-Hektar Preis ca. 16 Euro ca. 20 Euro ca. 120 Euro ca. 70 Euro Pro kompatibel mit Smartphonehüllen erlaubt Hinstellen des Handys während des Ladevorgangs Handy und Apple Watch gleichzeitig ladbar Lampe und Ladestation in einem Con Netzteil nicht inklusive hörbarer Kühllüfter Handy kann nur aufrecht geladen werden Leistung auf 5 Watt begrenzt Angebot Zu Amazon* Zu Amazon* Zu Amazon* Zu IKEA* Preisvergleich idealo idealo idealo idealo

Das beste kabellose Ladegerät nach Preis/Leistung: Anker PowerWave 7.5/10 Pad

Fakten:

Preis: ab 18,99 Euro bei Amazon

Ladeleistung (alle Qi-fähigen Geräte): 5 W

Ladeleistung (iPhone 8 und neuer): 7,5 W

Ladeleistung (Samsung): bis zu 10 W

Kompatibel mit Smartphone-Hüllen (nichtmetallisch): Ja, bis 5 mm

Kabel enthalten: Ja

Netzteil enthalten: Nein

Besonderheiten:

–

GIGA meint:

Der Hersteller Anker ist kein Neuling, wenn es um Ladegeräte geht. Das Unternehmen ist besonders für die günstigen und qualitativ hochwertigen Powerbanks bekannt. Wenn ihr ein günstiges Ladepad sucht, das euer Smartphone (je nach Gerät) mit bis zu 10 Watt induktiv auflädt, ist das Anker PowerWave 7.5/10 Pad die beste Wahl. Damit das kabellose Laden schnellstmöglich funktioniert, benötigt ihr ein „Quick Charge 2.0/3.0“-Netzteil. Für 5 Watt reicht auch ein Netzteil mit 5 Volt und 2 Ampere.

Wer zudem eine noch höhere Ladeleistung benötigt, der kann auf das Anker PowerWave Alloy Ladepad mit 15 Watt zurückgreifen.

Die beste induktive Ladestation zum Hinstellen: Anker PowerWave 7.5/10 Ladeständer

Fakten:

Preis: ab 19,99 Euro bei Amazon*

Ladeleistung (alle Qi-fähigen Geräte): 5 W

Ladeleistung (iPhone 8 und neuer): 7,5 W

Ladeleistung (Samsung): bis zu 10 W

Kompatibel mit Smartphone-Hüllen (nichtmetallisch): Ja, bis 5 mm

Kabel enthalten: Ja

Netzteil enthalten: Nein

Besonderheiten:

Schutz vor Überhitzung durch aktiven Lüfter

Smartphone kann vertikal oder horizontal angelehnt werden

GIGA meint:

Wer sein Smartphone nicht hinlegen, sondern lieber leicht geneigt aufstellen möchte, sollte sich den Anker PowerWave 7.5/10 Ladeständer ansehen. Wie bei der Pad-Variante können Smartphones auf dem Ständer mit bis zu 10 Watt aufgeladen werden. Hier ist zudem ein Lüfter integriert, damit die Ladestation nicht überhitzt. Ein passendes Micro-USB-Kabel ist ebenfalls dabei. Auch die Stiftung Warentest (Test 7/2019) ist überzeugt und vergab die Bestnote (GUT 2,2) unter den geneigten Ladestationen.

Wer zudem sowohl das Ladepad als auch den Ladeständer haben möchte, kann beide Geräte bei Amazon aktuell zu einem günstigen Preis im Bundle kaufen: Anker Wireless Charger Set

Die beste Qi-Ladestation für Apple-Nutzer: Belkin BOOST UP Wireless Charging Dock

Fakten:

Preis: ab 119,95 Euro bei Amazon*

Ladeleistung (Apple Watch Series 1–4): 5 W

Ladeleistung (iPhone 8 oder neuer): 7,5 W

Kompatibel mit Smartphone-Hüllen (nichtmetallisch): Ja, bis 3 mm

Kabel enthalten: Ja

Netzteil enthalten: Ja

Besonderheiten:

Stromanschluss fest integriert

Zusätzlicher USB-A-Eingang (5 V/1 A) auf der Rückseite

Apple Watch kann im Wecker-Modus geladen werden

GIGA meint:

Wenn ihr vor allem Apple-Produkte nutzt, ist die Wireless-Ladestation „BOOST UP“ von Belkin eine attraktive Option. Mit diesem Ladegerät könnt ihr euer iPhone und eine Apple Watch gleichzeitig laden. Die Apple Watch lässt sich währenddessen in den Wecker-Modus versetzen. Zusätzlich gibt es auch einen UBS-A-Port auf der Rückseite, an dem andere Geräte per Kabel mit neuer Energie versorgt werden können. Einziger Nachteil im Vergleich mit dem Ladeständer von Anker: Ihr könnt das iPhone nur aufrecht auf die Ladefläche stellen.

Die beste Ladestation-Kombi: IKEA HEKTAR

Fakten:

Preis: 69,99 Euro bei IKEA*

Maximale Ladeleistung: 5 W

Kompatibel mit Smartphone-Hüllen: Keine Angaben

Netzteil enthalten: Ja

Kabel enthalten: Ja

Leuchtmittel separat erhältlich

Besonderheiten:

Stromanschluss fest integriert

Ladestation im Lampenfuß integriert

Zusätzlicher USB-A-Eingang (5 V/2 A)

GIGA meint:

IKEA bietet mittlerweile neben den typischen Einrichtungsgegenständen auch smarte Produkte an. Jüngst stellte das Möbelhaus die Symfonisk-Lautsprecher in Zusammenarbeit mit Sonos vor. Auch kabellose Ladestationen sind im Angebot von IKEA vorhanden. Wenn man auf dem Schreibtisch nur wenig Platz hat, ist die Lampe „HEKTAR“ mit integrierter Qi-Ladefunktion eine clevere Lösung. Allerdings ist die maximale Ladeleistung auf 5 Watt beschränkt. Alternativ gibt es auch einen USB-Anschluss (5 V/2 A), der für weitere Geräte genutzt werden kann.

Induktionsladegerät kaufen: Wissenswertes

Wie schnell kann ich mein Smartphone laden?

Wie schnell das Smartphone aufgeladen werden kann, hängt nicht nur von der maximalen Leistung der Ladestation und dem verwendeten Netzteil, sondern auch vom eigenen Smartphone ab. Der Qi-Standard ermöglicht induktives Laden mit minimal 5 bis maximal 15 Watt. Einige Hersteller (z. B. Xiaomi) unterstützen über den Standard hinaus kabelloses Laden sogar mit 20 oder 30 Watt, sofern die eigene Ladestation und ein Xiaomi-Smartphone verwendet wird.

Beherrscht euer Smartphone Qi-Wireless-Charging, lädt das Handy unabhängig vom verwendeten Zubehör garantiert mit 5 Watt. Ein iPhone kann mit maximal 7,5 Watt geladen werden, während Samsung auch bis zu 10 Watt unterstützt. Am zuverlässigsten funktioniert das Laden des Smartphones in der Regel mit den jeweiligen Ladepads des Herstellers. Dritthersteller geben aber meistens an, welche Geräte wie schnell geladen werden können.

Welches Netzteil brauche ich?

Sofern der Stromanschluss nicht direkt in die Ladestation integriert wurde, benötigt ihr mindestens ein Netzteil mit 5 Volt und 2 Ampere. Dann wird euer Smartphone mit 5 Watt geladen. Wollt ihr bis zu 10 Watt nutzen, ist mindesten ein Netzteil mit QuickCharge 2.0/3.0 notwendig. Über einen USB-Port solltet ihr ein Ladepad nicht betreiben, da die Leistung des Anschlusses nicht ausreicht.