Auf der Suche nach einem möglichst leichten Laptop, der sich im Handumdrehen zum Tablet verwandelt, massig Leistung bietet und dennoch alles andere als teuer ist? Dann lohnt sich ein Blick auf dieses aktuelle Angebot von Notebooksbilliger.

Mit dem Lenovo Yoga C640 bietet Notebooksbilliger gerade einen besonders interessanten Laptop zum Sparpreis an. Gerade einmal 736,77 Euro inklusive Versand kostet das 1,25 Kilogramm leichte Convertible-Notebook mit 13,3-Zoll-Display. An der Hardware wurde trotz des geringen Preises nicht gespart. Im Inneren arbeitet mit dem i7-10510U ein aktueller Intel-Prozessor, der von 16 GB RAM RAM und einer schnellen 512 GB großen PCIe-SSD flankiert wird. Dank 360-Grad-Scharnier und Touchscreen kann das Lenovo-Notebook auch problemlos zum Tablet umfunktioniert werden – praktisch für alle, die öfters online Texte lesen, digital zeichnen, im Bett oder unterwegs durch Social Media und Co. scrollen wollen.

Die technischen Eigenschaften des Lenovo Yoga C640 im Überblick:

Display: 13,3 Zoll (Full-HD, IPS-Panel @ 60 Hz mit Multi-Touch)

13,3 Zoll (Full-HD, IPS-Panel @ 60 Hz mit Multi-Touch) Prozessor: Intel Core i7-10510U (4 Kerne, 8 Threads @ max. 4,9 GHz)

Intel Core i7-10510U (4 Kerne, 8 Threads @ max. 4,9 GHz) RAM: 16 GB DDR4 (verlötet, nicht erweiterbar)

16 GB DDR4 (verlötet, nicht erweiterbar) SSD: 512 GB M.2 PCIe-SSD

512 GB M.2 PCIe-SSD Akkukapazität: 60 Wh

60 Wh Gewicht: 1,25 Kilogramm

1,25 Kilogramm Betriebssystem: Windows 10 Home 64 bit

Windows 10 Home 64 bit Anschlüsse: 1x USB-C, 2x USB 3.0, 1x Klinke

Lenovo Yoga C640 (13,3", i7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD)

Produkt-Einschätzung: Sehr gut

Klein, leicht, schnell, flexibel und ausdauernd – die Yoga-Reihe von Lenovo kann vielseitig eingesetzt werden, eignet sich aber vor allem für Leute, die öfters unterwegs sind und ihren Laptop stets dabei haben wollen. Dank des 60-Wh-Akkus kommt man auch mit einer Akkuladung getrost über den Arbeitstag, wenn man vom Stromsparmodus Gebrauch macht.

Dank beleuchteter Tastatur kann auch im Dunkeln gearbeitet werden. Wer sein Passwort nach dem Entsperren des Laptops nicht immer wieder eingeben will, macht kurzerhand vom Fingerabdrucksensor Gebrauch. Einziges Manko ist das lediglich 300 cd/m² helle IPS-Display. Wer gerne draußen in der Sonne arbeitet, könnte bei direktem Sonnenleichteinfall Probleme beim Ablesen des entspiegelten Displays bekommen. Dennoch, alles in allem ein echter Allrounder, der jeden zufriedenstellen sollte.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Normalerweise werden für dieses Modell des Lenovo Yoga C640 locker mehr als 1.000 Euro fällig. Kein Wunder, schließlich ist die Hardware-Ausstattung auf absolutem Top-Niveau. Für so viel Leistung in einem leichten Convertible muss man in der Regel auch bei der Konkurrenz deutlich mehr Geld hinblättern – 736,77 Euro ist also ein echter Spitzenpreis! Wer sich für das Gerät interessiert, sollte also zügig zuschlagen. Das Angebot dürfte schnell vergriffen sein.