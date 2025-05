„Rad der Zeit“: Alle Infos zur vierten Staffel der Fantasy-Serie

Die dritte Staffel ist gerade frisch gestartet – doch wie steht es um die nächste Staffel von „Rad der Zeit“? Wir verraten, was es jetzt schon zu wissen gibt.

Kommt eine vierte Staffel von „Rad der Zeit“?

Einmal in den Bann der Fantasy-Serie „Rad der Zeit“ gesogen, gibt es kein Entkommen mehr. Seit März 2025 läuft bereits die dritte Staffel des Epos auf Amazon Prime Video. Eine vierte Staffel ist daher kaum in den nächsten Monaten zu erwarten. Doch sind weitere Folgen geplant?

„Rad der Zeit“: Ist eine vierte Staffel in Planung?

Noch halten sich die Macher der Fantasy-Serie bedeckt, inwieweit sie bereits an der nächsten Staffel von „Rad der Zeit“ arbeiten. Die Serie basiert auf den Romanen des US-Schriftstellers Robert Jordan. Nach seinem frühen Tod im Jahr 2007 hat der Schriftsteller Brandon Sanderson das Werk vollendet. Inklusive Prequel handelt es sich um ganze 15 Bände.

Ob „Rad der Zeit“ als Serie annäherend so umfangreich wird, kann niemand voraussehen. Bislang äußert sich der Hauptdarsteller Josha Stradowski, der Rand al'Thor verkörpert, positiv und zuversichtlich über eine Fortsetzung. Von Amazon kam bislang noch keine Bestätigung – der Streamingdienst muss vermutlich zunächst die Zahlen aus der dritten Staffel analysieren.

Habt ihr die dritte Staffel von „Rad der Zeit" noch nicht gesehen? Schon der Trailer sorgt für Gänsehaut.



Das Rad der Zeit Staffel 3 –Trailer Deutsch

Das sagt Showrunner Rafe Judkins zur Zukunft von „Rad der Zeit“

Geht es nach Showrunner Rafe Judkins endet „Rad der Zeit“ noch nicht mit der vierten Staffel. Laut Gamesradar betonte er, dass er sechs bis sieben Staffeln vor sich sehe – immerhin liege die Stärke der Serie in ihrer Länge.

Judkins sieht es als seine Aufgabe, die Serie bis zu ihrem Ende zu führen und den Zuschauern das kraftvolle Ende von Jordans Büchern nicht vorzuenthalten. Durchgesickert ist bisher, dass sich Judkins für die vierte Staffel inhaltlich aus den Romanen „The Fires of Heaven“ und „Lord of Chaos“ bedienen will.

Worum geht es in der dritten Staffel?

Die dritte Staffel von „Rad der Zeit“ stützt sich vor allem auf den vierten Roman der Reihe mit dem Titel „Der Schatten erhebt sich“, auch Teile des fünften Romans fließen ein. Rand hat sich nun als wiedergeborener Drache zu erkennen gegeben und braucht die Hilfe des Drachenkrieger-Volkes aus der Aiel-Wüste.

Gleichzeitig kämpfen Moiraine und Lan darum, dass Rand nicht in die Dunkelheit abrutscht. Währenddessen hat der geheime Orden der Schwarzen Ajah den Weißen Turm infiltriert. Auch die heranrückende Schattenarmee bringt Gefahr und Zerstörung, der sich die Protagonisten stellen müssen.



Wie kommt die dritte Staffel an?

Die dritte Staffel der Fantasy-Serie, die auf dem vierten Roman der Buchreihe basiert, umfasst acht Folgen, die bereits alle bei dem Streamingdienst verfügbar sind. Die Fans zeigen sich dieses Mal überzeugter von der Umsetzung. Die durchschnittlichen Bewertungen der neusten Staffel sind sehr gut.