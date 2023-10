Rammstein Tour 2024: Tickets im Vorverkauf, Orte & Termine – alle Infos

Damit haben wohl die Wenigsten gerechnet: Rammstein geht 2024 auf Tour. Am Dienstag gab es die offizielle Ankündigung der „Europe Stadium Tour 2024“ in den sozialen Kanälen der Band. Wann beginnt der Vorverkauf, wie bekommt man Tickets und an welchen Terminen spielen Rammstein 2024 in Deutschland?

Die Band um Sänger Till Lindemann hält es für die Konzerte 2024 ähnlich wie bei den Touren in diesem und letzten Jahr. Die Tickets sind zunächst exklusiv für Mitglieder des Fan-Klubs „LIFAD“ (Liebe ist für alle da) verfügbar. Die Vorverkaufsphase für LIFAD-Mitglieder beginnt am Montag, den 16. Oktober, um 11:00 Uhr. Ab Mittwoch, den 18. Oktober können dann alle Fans auch ohne Mitgliedschaft bei den Tickets zuschlagen. Auch hier geht es um 11:00 Uhr los.

Rammstein Tour 2024: Vorverkauf startet bald

Der exklusive LIFAD-Presale läuft bis Dienstag, den 17. Oktober, 11:00 Uhr. Jetzt steht auch fest, an welchen Terminen und in welchen Städten Rammstein spielen werden. In Deutschland gibt es je 2 Konzerte in Gelsenkirchen und Dresden:

11.05.2024: Tschechien, Prag, Airport Letňany

15.05.2024 :Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

16.05.2024: Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

24.05.2024: Serbien, Belgrad, Ušće Park

30.05.2024: Griechenland, Athen

05.06.2024: Spanien, San Sebastián, Estadio Anoeta

08.06.2024: Frankreich, Marseille, Orange Vélodrome

11.06.2024: Spanien, Barcelona, Estadi Olímpic

15.06.2024: Frankreich, Lyon, Groupama Stadium

18.06.2024: Niederlande, Nijmegen, Goffertpark

23.06.2024: Irland, Dublin, RDS Arena

27.06.2024: Belgien, Ostend, Park Nieuwe Koers

05.07.2024: Dänemark, Kopenhagen, Valbyparken

17.07.2024: Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

18.07.2024: Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21.07.2024: Italien, Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)

26.07.2024: Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07.2024: Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Kurz nach der Ankündigung stand zwar fest, dass Rammstein 2024 auf Tour gehen werden, bis auf den Termin für den Verkaufsstart der Tickets gab es aber noch keine weitere Informationen. Jetzt sind aber alle Daten und Orte bekannt, Preise hingegen noch nicht. Der Vorverkauf lief bei den letzten Touren über Eventim und es gab ausschließlich personalisierte Tickets. Auch für 2024 könnte es ähnlich ablaufen. Um einen großen Ansturm zu umgehen und die Chancen auf ein Ticket zu erhöhen, solltet ihr euch rechtzeitig einen Account bei Eventim anlegen und überprüfen, ob eure Daten dort auf dem aktuellen Stand sind.

Der Teaser soll einen kleinen Vorgeschmack auf die Tour im nächsten Jahr geben:

Wer seine Chancen auf ein Ticket erhöhen will, kann sich jetzt noch für den Fan-Klub bei LIFAD anmelden (zur Anmeldung). Unmittelbar nach der Tour-Ankündigung sind die Server der Seite allerdings stark überlastet, sodass es hier zu längeren Wartezeiten und Verbindungsabbrüchen kommen kann. Die Mitgliedschaft im Fan-Klub kostet 25 Euro pro Jahr und bietet neben dem schnelleren Zugriff auf die Rammstein-Tickets einige weitere Vorteile wie Rabatte im Rammstein-Fanshop, den Austausch mit anderen Mitgliedern und Gewinnspiele mit handsignierten Preisen oder Teilnahmen an Probe-Shows vor dem Tourbeginn.

Pro Show kann man bis zu 6 Tickets kaufen. Das Ticket-Kontingent für Fanklub-Mitglieder ist begrenzt, es ist also nicht gesichert, dass auch jeder Interessent mit einer Mitgliedschaft eine Karte bekommt. Im offiziellen Vorverkauf für alle wird es weitere Karten geben.

Rammstein gehen 2024 auf Stadion-Tour in Europa

Rammstein-Fans, die sich die Wartezeit auf die Konzerte 2024 verkürzen wollen, bekommen in diesem Herbst die Gelegenheit, Sänger Till Lindemann auf Solo-Tour live zu sehen. Der Start ist am 8. November 2023 in der Leipziger Quarterback-Immobilien-Arena. Viele Termine sind bereits ausverkauft, für einige Auftritte, etwa in Münster oder Bamberg gibt es aber noch Karten (bei MyTicket ansehen). Ganz gleich ob für die Solo-Konzerte oder die Rammstein-Tour, kauft Tickets nur über die offiziellen Vorverkaufsstellen! Gegen den Zweithändler Viagogo geht Rammstein gerichtlich vor und will einen Verkauf hier untersagen. Solltet ihr bei Zweithändlern Karten finden, ist nicht gesichert, dass ihr damit Einlass zu den Konzerten bekommt.

In der Setlist zeigen wir euch, welche Songs die Band bei den Konzerten 2023 gespielt hat. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es nur wenige Anpassungen. Fans dürfen gespannt sein, wie es nächstes Jahr aussehen wird und vor allem, wo Rammstein in Deutschland und Europa auftreten werden. In diesem Jahr hat die Band hierzulande nur in München und Berlin Halt gemacht.

