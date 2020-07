Razer gehört zu den wohl bekanntesten, aber auch teuersten Marken für Gaming-orientiertes PC-Equipment. Wer nach Deals Ausschau hält, findet aber auch bei Razer-Produkten immer mal wieder günstige Angebote. Das beliebte Gaming-Headset „Razer Kraken“ gibt es bei MediaMarkt aktuell zu einem absoluten Schnäppchen-Preis. Wir haben uns die Preisentwicklung des Kopfhörers angesehen.

RAZER Kraken Headset, Schwarz

Ab heute gibt es bei MediaMarkt verschiedene Angebote, die sich vor allem an Gamer richten. Unter den reduzierten Artikeln findet ihr auch das Gaming-Headset „Razer Kraken“ (Schwarz) für nur 49 Euro (auch in Grün). Das ist ein absoluter Top-Preis für den beliebten Kopfhörer. Laut der Preisvergleichs-Plattform idealo.de bewegt sich der Preis gewöhnlich um die 65-Euro-Marke. Der absolute Bestpreis der letzten 12 Monate wird damit zwar nicht geknackt (45,42 Euro), das Angebot bei MediaMarkt kommt aber nah heran. Wer auf den richtigen Deal für das Gaming-Headset mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis gewartet hat, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Razer Kraken im Angebot: Für wen lohnt sich der Kauf?

Das Razer Kraken richtet sich vor allem an eher preisbewusste Gamer, die ein flexibles Headset im Mittelklasse-Bereich suchen. Der kabelgebundene Stereo-Kopfhörer lässt sich dank des 3,5-mm-Anschlusses problemlos am PC oder eurer Konsole verwenden. Wer also ein Headset für seinen PC und beispielsweise eine Nintendo Switch oder PS4 möchte, findet mit dem Deal zum Razer Kraken eine preisgünstige Option. Auf Features wie virtuellen Surround Sound müsst ihr bei dieser Version allerdings verzichten. Wer genauere Ortung von Gegnern beim Zocken bevorzugt, muss zur etwas teureren „Tournament Edition“ des sonst baugleichen Headsets greifen.

