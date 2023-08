MediaMarkt und Saturn starten ins „Red Friday Weekend“ mit einer Vielzahl an Produkten zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen. Wir haben uns die Angebote ganz genau angesehen, Preise verglichen und verraten die tatsächlichen Highlights.

MediaMarkt-Saturn: Red Friday im Preis-Check

Nur bis 06.08.2023 habt ihr Zeit, beim „Red Friday“ von MediaMarkt und Saturn zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob neuer Lautsprecher, Kaffeevollautomat oder Fernseher – es winken Schnäppchen in nahezu allen Kategorien. Ihr könnt eure Bestellung versandkostenfrei im Markt abholen, ab einem Bestellwert von 59 Euro ist der Versand ohnehin gratis. Beliebte Produkte können vorzeitig ausverkauft sein, bei Interesse solltet ihr also nicht allzu lange zögern.



Zudem bieten MediaMarkt und Saturn unter den Namen „myMediaMarkt“ und „mySaturn“ Bonusprogramme an. Mit jedem Kauf sammelt ihr Punkte, die wiederum in Einkaufsgutscheine eingetauscht werden können. Da die Mitgliedschaft komplett kostenlos ist, lohnt sie sich für wiederkehrende Käufer durchaus. Am aktuellen „Red Friday Weekend“ profitieren alle Mitglieder von dreifachen Punkten auf gekennzeichnete Aktionsartikel.

MediaMarkt Red Friday: Die 7 besten Deals

JBL Charge Essential 2 Statt 149,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit USB-C-Anschluss und bis zu 20 Stunden Akku-Kapazität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2023 14:26 Uhr

Sony WH-CH520 Kopfhörer Statt 69,99 Euro UVP: Kabellose On-ear-Kopfhörer mit bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2023 14:53 Uhr

SanDisk Portable SSD (1 TB) Statt 159,99 Euro UVP: Externe SSD mit 1 TB Speicher und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2023 14:26 Uhr

Philips 55PUS8108/12 LED-TV (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Ambilight, 60 Hz, Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2023 14:36 Uhr

Denon DHT-S 217 Soundbar Statt 269 Euro UVP: 2.1-Kanal-Bluetooth-Soundbar mit integriertem Subwoofer, 40 Watt und Dolby Atmos. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2023 14:57 Uhr

DeLonghi Magnifica S ECAM 21.116.B Statt 615 Euro UVP: Kompakter Kaffeevollautomat mit Direktwahltasten und Drehregler sowie einer Milchaufschäumdüse für Cappuccino oder Latte Macchiato. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2023 14:28 Uhr

LG GBP62DSNCC1 Serie 6 Kühlgefrierkombination Statt 999 Euro UVP: Freistehender Kühlschrank inklusive Gefrierschrank mit No-Frost-System, Innenbeleuchtung und Display. Energieeffizienzklasse C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2023 14:46 Uhr

MediaMarkt & Saturn: So spart ihr noch mehr

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp.

