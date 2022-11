Ihr wollt ein bezahlbares Android-Smartphone mit guter Ausstattung? Dann solltet ihr euch dieses Black-Week-Angebot bei Xiaomi nicht entgehen lassen. Dort bekommt ihr das schicke Redmi Note 11 gerade besonders günstig. Wir verraten, ob sich das Angebot lohnt.

Xiaomi-Kracher: Redmi Note 11 für knapp 140 €

Xiaomi hat den Smartphone-Geheimtipp Redmi Note 11 zum Black Friday gerade besonders günstig im Angebot. Für das Modell mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM müsst ihr aktuell nur 139,90 Euro (Angebot bei Xiaomi ansehen) bezahlen – ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis findet man im Bereich unter 200 Euro derzeit kaum.

Xiaomi Redmi Note 11 (64 GB) Statt 199,90 Euro UVP: Dual-SIM-Smartphone mit 128 GB Speicher, 6,4 Zoll 90-Hz-AMOLED Display und Quad-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2022 18:04 Uhr

Xiaomi Redmi Note 11 – viel Leistung für wenig Geld

Das Xiaomi Redmi Note 11 ist ein vergleichsweise günstiges Mittelklasse-Smartphone. Für rund 120 Euro wird hier einiges geboten: Es verfügt über ein für die Preisklasse sehr gutes 6,4-Zoll-AMOLED-Display. 90 Hz Bildwiederholrate und FHD+-Auflösung sorgen für ein scharfes und flüssiges Bild. Ein Highlight des Gerätes ist der mit einer Kapazität von 5.000 mAh üppig dimensionierte Akku. Selbst bei aktiver Nutzung hält dieser locker einen ganzen Tag durch, bei normaler Nutzung sogar zwei und mehr.

Ebenfalls positiv hervorzuheben ist das durchaus schicke Design, welches von einer soliden Verarbeitung getragen wird. Hinsichtlich der Performance darf man bei dem Preis natürlich keine Wunder erwarten, denn als Prozessor ist der schon etwas ältere Snapdragon 680 verbaut, es gibt zudem eine 50-MP-Kamera, 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Die neusten Games in bester Qualität schafft das Handy so eher nicht. Insgesamt ist die Leistung allerdings gut, alltäglichem Surfen, Telefonieren und Arbeiten steht nichts im Wege. Ein 5G-Modul sucht man allerdings vergebens. Alles in allem ist das Redmi Note 11 ein echtes Arbeitstier mit fantastischem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wenn ihr lieber das Pro haben wollt, dann gibt es das Redmi Note 11 Pro aktuell auch günstig in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag bei Curved. Daher für alle, die ein Handy inklusive Tarif suchen, die bessere Wahl:

