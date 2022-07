Die besten Beifahrerinnen und Beifahrer sind die, die sich während der Fahrt nicht einmischen. Doch es gibt auch elektronische Beifahrer, die ihr gerne neben euch haben wollt, denn sie informieren euch bei Gefahren und können euch den ein oder anderen Strafzettel ersparen.

Ooono Co-Driver No 1 im Angebot

Wenn ihr viel und gerne mit dem Auto unterwegs seid, dann seid ihr regelmäßig Gefahren ausgesetzt. Seien es Störungen auf der Straße, Unfälle oder ganz einfach Blitzer. Wollt ihr besser informiert sein, was auf eurer Strecke passiert, könnt ihr euch aktuell mit dem Ooono Co-Driver No 1 einen elektronischen Beifahrer holen, der tatsächlich einen großen Mehrwert bietet. Diesen gibt es im Rahmen des Prime Day bei Amazon für nur 39 Euro (bei Amazon anschauen).

Der Ooono Co-Driver No 1 ist so gut wie nie im Preis reduziert und erfreut sich trotzdem unglaublicher Beliebtheit. Bei Amazon gibt es 4,4 Sterne bei fast 20.000 positiven Bewertungen. Mit diesem Gadget werdet ihr nicht nur gewarnt, sondern könnt auch andere Fahrer warnen. Alles wird in der Community geteilt, sodass jeder immer auf dem neuesten Stand ist. Im Video wird das System erklärt:

Ooono Co-Driver No 1 vorgestellt

Wie funktioniert der Ooono Co-Driver No 1?

Die Daten holt sich der Ooono Co-Driver No 1 vom Smartphone. Ihr müsst dazu beim Start die App einrichten und die Verbindung zwischen dem Handy und Gadget aufbauen. Ist das passiert, befestigt ihr den Co-Driver an einer Stelle im Auto, wo ihr ihn leicht erreichen könnt. Sobald ihr fahrt, bekommt ihr verschiedene Hinweise angezeigt und passende Töne dazu. Wenn ihr selbst etwas melden wollt, dann geht das per Knopfdruck. Ein einfacher Druck meldet einen Blitzer, ein doppelter Druck meldet einen Unfall oder eine Gefahrenstelle. So einfach funktioniert es.

Hinweis: Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr, denn Blitzerwarner sind in Deutschland nicht zugelassen. Doch auch wenn ihr nur die Warnung vor Gefahrstellen nutzt, ist das schon eine große Hilfe. Da der Preis sonst nie reduziert ist, solltet ihr zuschlagen.

